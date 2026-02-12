https://1prime.ru/20260212/gramotnost-867412931.html

В России утвердят концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения

В России утвердят концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения

технологии

владимир путин

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения, предусмотрев обучение навыкам информационной безопасности. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности", - говорится в документе. Срок - 1 июля 2026 года.

технологии, владимир путин