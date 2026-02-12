https://1prime.ru/20260212/gramotnost-867412931.html
В России утвердят концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения
В России утвердят концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения - 12.02.2026, ПРАЙМ
В России утвердят концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения, предусмотрев обучение навыкам... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:04+0300
2026-02-12T12:04+0300
2026-02-12T12:04+0300
технологии
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения, предусмотрев обучение навыкам информационной безопасности. Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности", - говорится в документе. Срок - 1 июля 2026 года.
https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411018.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_58c0f8d366d5ee2e2d8d8d406999be40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин
Технологии, Владимир Путин
В России утвердят концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения
Путин поручил к июлю утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения, предусмотрев обучение навыкам информационной безопасности.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности", - говорится в документе. Срок - 1 июля 2026 года.
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования