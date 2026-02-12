Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс FTSE 100 установил новый рекорд - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/indeks-867410425.html
Индекс FTSE 100 установил новый рекорд
Индекс FTSE 100 установил новый рекорд - 12.02.2026, ПРАЙМ
Индекс FTSE 100 установил новый рекорд
Британский фондовый индекс FTSE 100 в четверг достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись выше 10 500 пунктов, свидетельствуют данные бирж. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T11:17+0300
2026-02-12T11:18+0300
рынок
торги
индексы
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 в четверг достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись выше 10 500 пунктов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.11 мск FTSE 100 увеличивается на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 10 520,53 пункта, а минутами ранее показатель достигал 10 541,28 пункта, что стало новым исторически высшим уровнем. Французский индекс CAC 40 в то же время поднимается на 1,33% - до 8 424,01 пункта, немецкий DAX - на 0,97%, до 25 122,71 пункта.
https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, dax
Рынок, Торги, Индексы, DAX
11:17 12.02.2026 (обновлено: 11:18 12.02.2026)
 
Индекс FTSE 100 установил новый рекорд

Индекс FTSE 100 установил новый рекорд, поднявшись выше 10 500 пунктов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе биржи
Сотрудник в офисе биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Сотрудник в офисе биржи
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 в четверг достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись выше 10 500 пунктов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.11 мск FTSE 100 увеличивается на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 10 520,53 пункта, а минутами ранее показатель достигал 10 541,28 пункта, что стало новым исторически высшим уровнем.
Французский индекс CAC 40 в то же время поднимается на 1,33% - до 8 424,01 пункта, немецкий DAX - на 0,97%, до 25 122,71 пункта.
Золотые слитки
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
09:12
 
РынокТоргиИндексыDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала