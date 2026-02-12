Индекс FTSE 100 установил новый рекорд

https://1prime.ru/20260212/indeks-867410425.html
Британский фондовый индекс FTSE 100 в четверг достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись выше 10 500 пунктов, свидетельствуют данные бирж.
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Британский фондовый индекс FTSE 100 в четверг достиг нового рекордного исторического значения, поднявшись выше 10 500 пунктов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.11 мск FTSE 100 увеличивается на 0,46% относительно предыдущего закрытия, до 10 520,53 пункта, а минутами ранее показатель достигал 10 541,28 пункта, что стало новым исторически высшим уровнем. Французский индекс CAC 40 в то же время поднимается на 1,33% - до 8 424,01 пункта, немецкий DAX - на 0,97%, до 25 122,71 пункта.
