Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут

2026-02-12T14:39+0300

рынок

индексы

торги

сша

nasdaq composite

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в четверг после выхода данных по рынку труда США днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,32%, до 50 367 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 увеличивался на 0,28%, до 25 360,25 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,32%, до 6 982,75 пункта. По мнению аналитиков агентства Рейтер, фьючерсы на американские фондовые индексы растут, поскольку рост числа рабочих мест и снижение уровня безработицы ослабили опасения по поводу экономики. В среду минтруд США сообщил, что безработица в стране в январе снизилась до 4,3% с декабрьских 4,4%, аналитики ожидали сохранения показателя. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, прогнозировался рост только на 70 тысяч. Кроме того, позднее в четверг инвесторы ждут выхода данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 222 тысяч с уровня предыдущей недели в 231 тысячу. Также Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в январе. Ожидается, что в январе показатель уменьшился до 4,15 миллиона сделок с 4,35 миллиона в декабре.

