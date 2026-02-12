Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией - 12.02.2026
https://1prime.ru/20260212/indiya-867417924.html
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией - 12.02.2026, ПРАЙМ
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией
Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T14:31+0300
2026-02-12T14:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – ПРАЙМ. Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Что касается торговых связей с Индией и Россией, а также других аспектов наших взаимоотношений, то у нас продолжается взаимодействие и сотрудничество по широкому кругу вопросов, от торговли до межличностных культурных связей, обороны, взаимодействия и всех этих аспектов наших двусторонних отношений, и мы продолжаем их развивать", - сказал он на брифинге. Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
14:31 12.02.2026
 
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией

МИД Индии: сотрудничество с Россией продолжается по широкому кругу вопросов

Флаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – ПРАЙМ. Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Что касается торговых связей с Индией и Россией, а также других аспектов наших взаимоотношений, то у нас продолжается взаимодействие и сотрудничество по широкому кругу вопросов, от торговли до межличностных культурных связей, обороны, взаимодействия и всех этих аспектов наших двусторонних отношений, и мы продолжаем их развивать", - сказал он на брифинге.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
Атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Посол рассказал о сотрудничестве с Индией в сфере мирного атома
Вчера, 16:36
 
