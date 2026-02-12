https://1prime.ru/20260212/indiya-867417924.html
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией - 12.02.2026, ПРАЙМ
В МИД Индии рассказали о сотрудничестве с Россией
Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД | 12.02.2026, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – ПРАЙМ. Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Что касается торговых связей с Индией и Россией, а также других аспектов наших взаимоотношений, то у нас продолжается взаимодействие и сотрудничество по широкому кругу вопросов, от торговли до межличностных культурных связей, обороны, взаимодействия и всех этих аспектов наших двусторонних отношений, и мы продолжаем их развивать", - сказал он на брифинге. Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
