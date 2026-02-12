Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников назвал причину всплеска инфляции в России в начале года - 12.02.2026
Решетников назвал причину всплеска инфляции в России в начале года
Решетников назвал причину всплеска инфляции в России в начале года - 12.02.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал причину всплеска инфляции в России в начале года
Инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю... | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Накануне Росстат сообщил, что к 9 февраля с начала года инфляция в России составила 2,24%. Выступая в четверг на комитете по экономической политике в Госдуме, Решетников напомнил, что инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства, благодаря жестокой денежно-кредитной политике со стороны ЦБ. "Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь - плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок", - сказал Решетников. Он подчеркнул, что последние цифры по годовой инфляции - 6,4%, и в последнюю неделю "идет некоторое понижение".
Решетников назвал причину всплеска инфляции в России в начале года

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в начале текущего года ускорилась на фоне повышения НДС и переноса роста цен на продовольственные товары с декабря на январь, в последнюю неделю фиксируется некоторое замедление, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Накануне Росстат сообщил, что к 9 февраля с начала года инфляция в России составила 2,24%.
Выступая в четверг на комитете по экономической политике в Госдуме, Решетников напомнил, что инфляция в конце прошлого года замедлилась благодаря совместным усилиям Банка России и правительства, благодаря жестокой денежно-кредитной политике со стороны ЦБ.
"Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь - плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что последние цифры по годовой инфляции - 6,4%, и в последнюю неделю "идет некоторое понижение".
 
Заголовок открываемого материала