В "Альфа-Форекс" назвали три самых востребованных инструмента для торговли

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. По данным крупнейшего российского форекс-дилера "Альфа-Форекс", в прошлом году в тройку самых популярных у россиян инструментов по объему торгов вошли валютная пара евро/доллар, золото/доллар и доллар/иена. Объем торгов по этим инструментам вырос на 48 миллиардов долларов по сравнению с 2024 годом.Лидером по-прежнему остается пара евро/доллар, показавшая прирост на 10,5 миллиардов долларов или 28,6% год к году на фоне повышенной волатильности и расхождения монетарных политик ФРС США и Европейского центрального банка.Второе место заняло золото, которое в течение года демонстрировало высокий и устойчивый спрос как защитный актив. Пара доллар/иена, несмотря на незначительное снижение оборота, сохранила третью позицию благодаря сохранявшейся популярности стратегии керри-трейд.В целом совокупный торговый оборот крупнейшего российского форекс-дилера "Альфа-Форекс" по итогам 2025 года достиг 162,37 миллиардов долларов, что на 40,28% превышает показатель 2024 года."Мы видим устойчивый рост активности клиентов, расширение спектра используемых инструментов и высокий интерес к регулируемой российской юрисдикции Forex. Запуск в марте CFD-инструментов после согласования с Банком России, сбалансированное регулирование, полная защита инвесторов от санкционных рисков и прозрачные правила работы способствуют притоку клиентов из офшорных юрисдикций и дальнейшему развитию валютного рынка", — отметила генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.В результате доля “Альфа-Форекс” на нем сегодня приближается к 80%, а стратегическая роль форекс-дилеров в курсообразовании и укреплении финансового суверенитета страны продолжает расти, заключила она.

