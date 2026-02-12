https://1prime.ru/20260212/iran-867404804.html

В небе вблизи границ Ирана заметили разведывательный самолет ВМС США

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867404804.jpg?1770868151

ВАШИНГТОН, 12 фев - ПРАЙМ. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman были замечены в среду вблизи иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна и покружил в небе над Ормузским проливом. Беспилотник вылетел из Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и летал над Оманским заливом. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".

мировая экономика, сша, бахрейн, ормузский пролив, дональд трамп