"Искандер" нанес удар по району сосредоточения резервов ВСУ - 12.02.2026
"Искандер" нанес удар по району сосредоточения резервов ВСУ
"Искандер" нанес удар по району сосредоточения резервов ВСУ - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Искандер" нанес удар по району сосредоточения резервов ВСУ
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и реактивной системы залпового огня "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:58+0300
2026-02-12T07:58+0300
экономика
россия
общество
всу
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и реактивной системы залпового огня "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на харьковском направлении, уничтожив артиллерийскую установку и до 20 единиц автомобильной техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенного пункта Печенеги. "В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО (реактивная система залпового огня - ред.) и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", - сообщил собеседник агентства.
россия, общество , всу
Экономика, РОССИЯ, Общество , ВСУ
07:58 12.02.2026
 
"Искандер" нанес удар по району сосредоточения резервов ВСУ

"Искандер" и "Торнадо" уничтожили артиллерийскую установку ВСУ на Харьковском направлении

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и реактивной системы залпового огня "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на харьковском направлении, уничтожив артиллерийскую установку и до 20 единиц автомобильной техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенного пункта Печенеги.
"В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО (реактивная система залпового огня - ред.) и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", - сообщил собеседник агентства.
 
