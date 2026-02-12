https://1prime.ru/20260212/iskander-867406712.html
"Искандер" нанес удар по району сосредоточения резервов ВСУ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и реактивной системы залпового огня "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на харьковском направлении, уничтожив артиллерийскую установку и до 20 единиц автомобильной техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенного пункта Печенеги.
"В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО (реактивная система залпового огня - ред.) и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", - сообщил собеседник агентства.
