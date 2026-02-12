https://1prime.ru/20260212/kakao-boby-867421217.html

Биржевые цены на какао-бобы упали ниже 3700 долларов за тонну

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются более чем на 2%, впервые с конца октября 2023 года опустились ниже уровня 3 700 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.50 мск стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 2,19% относительно предыдущего закрытия - до 3 679,5 доллара за тонну. Показатель впервые с 20 октября 2023 года находится ниже отметки в 3 700 долларов. С начала февраля стоимость какао снизилась почти на 10% после падения в январе примерно на треть. Исторического рекорда стоимость какао достигла в декабре 2024 года, впервые поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну.

