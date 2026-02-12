Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260212/kallas-867405408.html
2026-02-12T07:02+0300
2026-02-12T07:02+0300
москва
россия
украина
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выступления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас против России имеют целью подорвать любое взаимодействие между европейскими странами и Москвой, заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими", — отметил эксперт. Аналитик добавил, что Каллас недовольна попытками некоторых западных лидеров изменить позицию по отношению к России и наладить с ней отношения."Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать, и переговоры никогда не сдвинутся с места", — резюмировал Меркурис. Ранее Каллас обещала представить перечень условий для России в рамках урегулирования украинского конфликта. Издание Reuters сообщило, что она намерена представить этот список правительствам стран ЕС в ближайшее время. В начале февраля Каллас также заявила, что Украина готова "идти на сложные уступки, которые от них требуют" в рамках переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию, которое возможно лишь после устранения причин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и дискриминация русскоязычного населения на Украине.
москва
украина
москва, россия, украина, кая каллас, ес
МОСКВА, РОССИЯ, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
07:02 12.02.2026
 
В Британии рассказали, что Каллас решила получить от России

Меркурис: Каллас хочет спровоцировать Россию на отказ от диалога с Европой

© CC BY 4.0 / European Union 2024Глава евродирломатии Кая Каллас
Глава евродирломатии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Глава евродирломатии Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выступления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас против России имеют целью подорвать любое взаимодействие между европейскими странами и Москвой, заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими", — отметил эксперт.
