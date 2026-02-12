https://1prime.ru/20260212/kallas-867405408.html
В Британии рассказали, что Каллас решила получить от России
В Британии рассказали, что Каллас решила получить от России - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Британии рассказали, что Каллас решила получить от России
Выступления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас против России имеют целью подорвать любое взаимодействие между европейскими странами и Москвой,... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:02+0300
2026-02-12T07:02+0300
2026-02-12T07:02+0300
москва
россия
украина
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Выступления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас против России имеют целью подорвать любое взаимодействие между европейскими странами и Москвой, заявил военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими", — отметил эксперт. Аналитик добавил, что Каллас недовольна попытками некоторых западных лидеров изменить позицию по отношению к России и наладить с ней отношения."Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать, и переговоры никогда не сдвинутся с места", — резюмировал Меркурис. Ранее Каллас обещала представить перечень условий для России в рамках урегулирования украинского конфликта. Издание Reuters сообщило, что она намерена представить этот список правительствам стран ЕС в ближайшее время. В начале февраля Каллас также заявила, что Украина готова "идти на сложные уступки, которые от них требуют" в рамках переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию, которое возможно лишь после устранения причин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности, связанные с расширением НАТО, и дискриминация русскоязычного населения на Украине.
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html
https://1prime.ru/20260205/zelenskiy-867199430.html
https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, кая каллас, ес
МОСКВА, РОССИЯ, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС
В Британии рассказали, что Каллас решила получить от России
Меркурис: Каллас хочет спровоцировать Россию на отказ от диалога с Европой