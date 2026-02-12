https://1prime.ru/20260212/kallas-867423086.html
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее истерики в адрес России
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее истерики в адрес России - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее истерики в адрес России
Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о поражении России в конфликте на Украине. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:06+0300
2026-02-12T17:06+0300
2026-02-12T17:06+0300
общество
мировая экономика
люксембург
украина
сша
кая каллас
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о поражении России в конфликте на Украине."Они буквально живут в собственной альтернативной реальности. Это узаконенная шизофрения", — прокомментировал он.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.
https://1prime.ru/20260211/norvegiya-867387796.html
люксембург
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, люксембург, украина, сша, кая каллас, politico, ес
Общество , Мировая экономика, ЛЮКСЕМБУРГ, УКРАИНА, США, Кая Каллас, Politico, ЕС
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее истерики в адрес России
Журналист Фази назвал заявление Каллас о России узаконенной шизофренией