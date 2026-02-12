https://1prime.ru/20260212/kallas-867423086.html

"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее истерики в адрес России

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о поражении России в конфликте на Украине."Они буквально живут в собственной альтернативной реальности. Это узаконенная шизофрения", — прокомментировал он.В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение откровенной русофобки Каллас на пост главы евродипломатии было намеренной провокацией.В конце ноября газета Politico писала, что госсекретарь США отказывается от встреч с Каллас из-за ее напряженных отношений с администрацией Белого дома. По словам одного источников издания, глава евродипломатии занята тем, что за кулисами играет роль "плохого полицейского" для стран ЕС.

