СМИ рассказали, что Каллас сделала для России - 12.02.2026
СМИ рассказали, что Каллас сделала для России
СМИ рассказали, что Каллас сделала для России - 12.02.2026
СМИ рассказали, что Каллас сделала для России
Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках России показывают, что Вашингтон и Москва приняли правильное решение вести переговоры без ЕС, пишет... | 12.02.2026
2026-02-12T17:50+0300
2026-02-12T17:50+0300
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках России показывают, что Вашингтон и Москва приняли правильное решение вести переговоры без ЕС, пишет InfoBRICS."Она лишь доказала правоту американцев и россиян, исключивших Европу из переговоров. Если главный дипломат блока мыслит именно так, то действительно нет никаких причин допускать ЕС к участию в переговорах", — говорится в публикации.Обозреватель также подчеркнул, что выдвигать условия на переговорах может только побеждающая сторона конфликта, которой Европа не является."Сокращение численности войск и расходов на оборону – это то, что может быть навязано в мирном соглашении только победившей стороной. В прокси-войне Запад явно не победитель и поэтому не вправе ничего требовать. Максимум, что может сделать ЕС, — это принять требования России для Украины, не пытаясь сделать что-либо с окончательными условиями неизбежного мирного договора", — подчеркнул автор материала.Накануне Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
