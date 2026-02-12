https://1prime.ru/20260212/kallas-867424633.html

СМИ рассказали, что Каллас сделала для России

СМИ рассказали, что Каллас сделала для России - 12.02.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что Каллас сделала для России

Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках России показывают, что Вашингтон и Москва приняли правильное решение вести переговоры без ЕС, пишет... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T17:50+0300

2026-02-12T17:50+0300

2026-02-12T17:50+0300

россия

мировая экономика

москва

украина

европа

владимир путин

кая каллас

ес

reuters

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас об уступках России показывают, что Вашингтон и Москва приняли правильное решение вести переговоры без ЕС, пишет InfoBRICS."Она лишь доказала правоту американцев и россиян, исключивших Европу из переговоров. Если главный дипломат блока мыслит именно так, то действительно нет никаких причин допускать ЕС к участию в переговорах", — говорится в публикации.Обозреватель также подчеркнул, что выдвигать условия на переговорах может только побеждающая сторона конфликта, которой Европа не является."Сокращение численности войск и расходов на оборону – это то, что может быть навязано в мирном соглашении только победившей стороной. В прокси-войне Запад явно не победитель и поэтому не вправе ничего требовать. Максимум, что может сделать ЕС, — это принять требования России для Украины, не пытаясь сделать что-либо с окончательными условиями неизбежного мирного договора", — подчеркнул автор материала.Накануне Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260212/zelenskiy-867423338.html

https://1prime.ru/20260212/ukraina-867423211.html

москва

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, украина, европа, владимир путин, кая каллас, ес, reuters, нато