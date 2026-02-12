Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета
На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета - 12.02.2026, ПРАЙМ
На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденного возврата воздушного судна в аэропорт... | 12.02.2026, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденного возврата воздушного судна в аэропорт вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Шестого февраля текущего года около 12.00 (время местное) воздушное судно Як-40 вылетело по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики. Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале. На борту находились четыре члена экипажа и 12 пассажиров. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе неё будет дана оценка подготовке судна к вылету.
бизнес
Бизнес
07:07 12.02.2026
 
На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета

Прокуратура Камчатки начала проверку после вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденного возврата воздушного судна в аэропорт вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Шестого февраля текущего года около 12.00 (время местное) воздушное судно Як-40 вылетело по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики. Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале.
На борту находились четыре члена экипажа и 12 пассажиров. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе неё будет дана оценка подготовке судна к вылету.
 
