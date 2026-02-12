https://1prime.ru/20260212/kamchatka-867405642.html
На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета
На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденного возврата воздушного судна в аэропорт вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Шестого февраля текущего года около 12.00 (время местное) воздушное судно Як-40 вылетело по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики. Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале.
На борту находились четыре члена экипажа и 12 пассажиров. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе неё будет дана оценка подготовке судна к вылету.
