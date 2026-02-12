https://1prime.ru/20260212/kamchatka-867405642.html

На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета

На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета - 12.02.2026, ПРАЙМ

На Камчатке проверят причины вынужденного возврата Як-40 в аэропорт вылета

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденного возврата воздушного судна в аэропорт... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T07:07+0300

2026-02-12T07:07+0300

2026-02-12T07:07+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405642.jpg?1770869229

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденного возврата воздушного судна в аэропорт вылета, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Шестого февраля текущего года около 12.00 (время местное) воздушное судно Як-40 вылетело по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики. Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале. На борту находились четыре члена экипажа и 12 пассажиров. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе неё будет дана оценка подготовке судна к вылету.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес