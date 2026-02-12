Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/kitaj-867405566.html
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке - 12.02.2026, ПРАЙМ
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке
Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:04+0300
2026-02-12T07:04+0300
экономика
китай
кнр
westinghouse
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405566.jpg?1770869045
ПЕКИН, 12 фев - ПРАЙМ. Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган. Ранее прошла встреча Ли Чэнгана и генерального директора американской компании Дэна Самнера. "Надеемся, что Westinghouse Electric Company продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и претворять в жизнь совместное развитие", - приводит в четверг слова Ли Чэнгана официальный сайт министерства коммерции КНР. Ли Чэнган отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость на высоком уровне и будет постоянно оптимизировать деловую среду в стране, предоставляя больше возможностей для развития предприятиям с иностранными инвестициями, включая Westinghouse Electric Company.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, кнр, westinghouse
Экономика, КИТАЙ, КНР, Westinghouse
07:04 12.02.2026
 
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке

Китай надеется, что Westinghouse продолжит углублять присутствие на китайском рынке

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 12 фев - ПРАЙМ. Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган.
Ранее прошла встреча Ли Чэнгана и генерального директора американской компании Дэна Самнера.
"Надеемся, что Westinghouse Electric Company продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и претворять в жизнь совместное развитие", - приводит в четверг слова Ли Чэнгана официальный сайт министерства коммерции КНР.
Ли Чэнган отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость на высоком уровне и будет постоянно оптимизировать деловую среду в стране, предоставляя больше возможностей для развития предприятиям с иностранными инвестициями, включая Westinghouse Electric Company.
 
ЭкономикаКИТАЙКНРWestinghouse
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала