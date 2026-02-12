https://1prime.ru/20260212/kitaj-867405566.html
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке - 12.02.2026, ПРАЙМ
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке
Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:04+0300
2026-02-12T07:04+0300
2026-02-12T07:04+0300
экономика
китай
кнр
westinghouse
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405566.jpg?1770869045
ПЕКИН, 12 фев - ПРАЙМ. Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган.
Ранее прошла встреча Ли Чэнгана и генерального директора американской компании Дэна Самнера.
"Надеемся, что Westinghouse Electric Company продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и претворять в жизнь совместное развитие", - приводит в четверг слова Ли Чэнгана официальный сайт министерства коммерции КНР.
Ли Чэнган отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость на высоком уровне и будет постоянно оптимизировать деловую среду в стране, предоставляя больше возможностей для развития предприятиям с иностранными инвестициями, включая Westinghouse Electric Company.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, кнр, westinghouse
Экономика, КИТАЙ, КНР, Westinghouse
Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке
Китай надеется, что Westinghouse продолжит углублять присутствие на китайском рынке
ПЕКИН, 12 фев - ПРАЙМ. Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган.
Ранее прошла встреча Ли Чэнгана и генерального директора американской компании Дэна Самнера.
"Надеемся, что Westinghouse Electric Company продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и претворять в жизнь совместное развитие", - приводит в четверг слова Ли Чэнгана официальный сайт министерства коммерции КНР.
Ли Чэнган отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость на высоком уровне и будет постоянно оптимизировать деловую среду в стране, предоставляя больше возможностей для развития предприятиям с иностранными инвестициями, включая Westinghouse Electric Company.