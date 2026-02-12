https://1prime.ru/20260212/kitaj-867405566.html

Китай надеется, что Westinghouse будет углублять присутствие на рынке

ПЕКИН, 12 фев - ПРАЙМ. Китай надеется, что американская энергетическая компания Westinghouse будет углублять свое присутствие на китайской рынке, заявил представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган. Ранее прошла встреча Ли Чэнгана и генерального директора американской компании Дэна Самнера. "Надеемся, что Westinghouse Electric Company продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и претворять в жизнь совместное развитие", - приводит в четверг слова Ли Чэнгана официальный сайт министерства коммерции КНР. Ли Чэнган отметил, что Китай продолжит расширять свою открытость на высоком уровне и будет постоянно оптимизировать деловую среду в стране, предоставляя больше возможностей для развития предприятиям с иностранными инвестициями, включая Westinghouse Electric Company.

