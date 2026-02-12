https://1prime.ru/20260212/kitay-867429126.html

В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза

В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пошлины Китая на некоторую импортную молочную продукцию из Евросоюза могут обойтись объединению в среднем в 50,1 миллиона долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Ранее в четверг министерство коммерции КНР опубликовало решение о введении пошлин на импорт некоторых видов молочной продукции от разных компаний из ЕС. Пошлины будут действовать пять лет, начиная с 13 февраля 2026 года. Окончательный размер пошлин составит от 7,4% до 11,7%. Для большинства компаний из опубликованного министерством списка будет действовать тариф в 9,5%, а средний размер ставки составит 9,9%. Под эти пошлины, в частности, попадают несгущенные молоко и сливки без добавления подсластителей с содержанием жира более 10%, а также сыры и творог. Общая стоимость импорта перечисленных товаров Поднебесной из Евросоюза по итогам прошлого года составила 506,3 миллиона долларов. С учетом средней ставки в 9,9%, за год действия этих пошлин ЕС потеряет в среднем 50,1 миллиона долларов, а за пять лет - около 250,6 миллиона. Сильнее всего пошлины скажутся на Франции - ее экспорт попавшей под пошлины молочной продукции за прошлый год составил 197,2 миллиона долларов. Также заметно пошлины отразятся на Италии (74,8 миллиона), Нидерландах (59,9 миллиона), Дании (56,8 миллиона) и Ирландии (42,4 миллиона долларов). Больше всего в прошлом году Китай покупал у ЕС несладкие молоко и сливки жирностью более 10% - на 294,3 миллиона долларов. Стоимость импорта тертых сыров составила 70,2 миллиона долларов, молодых сыров и творога - 57,2 миллиона, плавленых сыров - 31,6 миллиона, голубых сыров - 1,3 миллиона и прочих видов - 51,6 миллиона долларов.

