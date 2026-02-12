Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза - 12.02.2026
В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза
В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза
Пошлины Китая на некоторую импортную молочную продукцию из Евросоюза могут обойтись объединению в среднем в 50,1 миллиона долларов в год
2026-02-12T21:46+0300
2026-02-12T21:46+0300
мировая экономика
китай
франция
италия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/06/763730658_0:417:5616:3576_1920x0_80_0_0_bb5dafac62007433bc80a5c83d25a839.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пошлины Китая на некоторую импортную молочную продукцию из Евросоюза могут обойтись объединению в среднем в 50,1 миллиона долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Ранее в четверг министерство коммерции КНР опубликовало решение о введении пошлин на импорт некоторых видов молочной продукции от разных компаний из ЕС. Пошлины будут действовать пять лет, начиная с 13 февраля 2026 года. Окончательный размер пошлин составит от 7,4% до 11,7%. Для большинства компаний из опубликованного министерством списка будет действовать тариф в 9,5%, а средний размер ставки составит 9,9%. Под эти пошлины, в частности, попадают несгущенные молоко и сливки без добавления подсластителей с содержанием жира более 10%, а также сыры и творог. Общая стоимость импорта перечисленных товаров Поднебесной из Евросоюза по итогам прошлого года составила 506,3 миллиона долларов. С учетом средней ставки в 9,9%, за год действия этих пошлин ЕС потеряет в среднем 50,1 миллиона долларов, а за пять лет - около 250,6 миллиона. Сильнее всего пошлины скажутся на Франции - ее экспорт попавшей под пошлины молочной продукции за прошлый год составил 197,2 миллиона долларов. Также заметно пошлины отразятся на Италии (74,8 миллиона), Нидерландах (59,9 миллиона), Дании (56,8 миллиона) и Ирландии (42,4 миллиона долларов). Больше всего в прошлом году Китай покупал у ЕС несладкие молоко и сливки жирностью более 10% - на 294,3 миллиона долларов. Стоимость импорта тертых сыров составила 70,2 миллиона долларов, молодых сыров и творога - 57,2 миллиона, плавленых сыров - 31,6 миллиона, голубых сыров - 1,3 миллиона и прочих видов - 51,6 миллиона долларов.
китай
франция
италия
мировая экономика, китай, франция, италия, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
21:46 12.02.2026
 
В Китае оценили стоимость пошлин на молочную продукцию из Евросоюза

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пошлины Китая на некоторую импортную молочную продукцию из Евросоюза могут обойтись объединению в среднем в 50,1 миллиона долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Ранее в четверг министерство коммерции КНР опубликовало решение о введении пошлин на импорт некоторых видов молочной продукции от разных компаний из ЕС. Пошлины будут действовать пять лет, начиная с 13 февраля 2026 года.
Окончательный размер пошлин составит от 7,4% до 11,7%. Для большинства компаний из опубликованного министерством списка будет действовать тариф в 9,5%, а средний размер ставки составит 9,9%. Под эти пошлины, в частности, попадают несгущенные молоко и сливки без добавления подсластителей с содержанием жира более 10%, а также сыры и творог.
Общая стоимость импорта перечисленных товаров Поднебесной из Евросоюза по итогам прошлого года составила 506,3 миллиона долларов. С учетом средней ставки в 9,9%, за год действия этих пошлин ЕС потеряет в среднем 50,1 миллиона долларов, а за пять лет - около 250,6 миллиона.
Сильнее всего пошлины скажутся на Франции - ее экспорт попавшей под пошлины молочной продукции за прошлый год составил 197,2 миллиона долларов. Также заметно пошлины отразятся на Италии (74,8 миллиона), Нидерландах (59,9 миллиона), Дании (56,8 миллиона) и Ирландии (42,4 миллиона долларов).
Больше всего в прошлом году Китай покупал у ЕС несладкие молоко и сливки жирностью более 10% - на 294,3 миллиона долларов. Стоимость импорта тертых сыров составила 70,2 миллиона долларов, молодых сыров и творога - 57,2 миллиона, плавленых сыров - 31,6 миллиона, голубых сыров - 1,3 миллиона и прочих видов - 51,6 миллиона долларов.
Мировая экономикаКИТАЙФРАНЦИЯИТАЛИЯЕС
 
 
