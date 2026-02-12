Минфин оценил оборот криптовалюты в России

https://1prime.ru/20260212/kriptovalyuta-867421061.html
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Порядка 50 миллиардов рублей в день - это оборот крипты в нашей стране. То есть это оборот точно больше 10 триллионов рублей в год, который происходит сейчас вне регулируемой зоны, вне нашего внимания", - сказал он, выступая на форуме Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка".
