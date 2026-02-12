Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин оценил оборот криптовалюты в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценил оборот криптовалюты в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Порядка 50 миллиардов рублей в день - это оборот крипты в нашей стране. То есть это оборот точно больше 10 триллионов рублей в год, который происходит сейчас вне регулируемой зоны, вне нашего внимания", - сказал он, выступая на форуме Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка".
2026
15:58 12.02.2026
 
Минфин оценил оборот криптовалюты в России

Минфин оценил оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Порядка 50 миллиардов рублей в день - это оборот крипты в нашей стране. То есть это оборот точно больше 10 триллионов рублей в год, который происходит сейчас вне регулируемой зоны, вне нашего внимания", - сказал он, выступая на форуме Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка".
В России появился ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина
Вчера, 12:03
 
