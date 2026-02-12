https://1prime.ru/20260212/kuba-867416321.html

Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков

Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков - 12.02.2026, ПРАЙМ

Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков

Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T13:48+0300

2026-02-12T13:48+0300

2026-02-12T13:48+0300

россия

мировая экономика

куба

сша

рф

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0b/867391723_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_51970a749ce22d59b646a35b5a78a0ab.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все эти дни мы говорим на различных уровнях - мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, мы обсуждаем варианты оказания им помощи", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.

https://1prime.ru/20260212/ator-867407639.html

куба

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, куба, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп