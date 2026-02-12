Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260212/kuba-867416321.html
2026-02-12T13:48+0300
2026-02-12T13:48+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все эти дни мы говорим на различных уровнях - мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, мы обсуждаем варианты оказания им помощи", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
россия, мировая экономика, куба, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп
13:48 12.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья ДембинскаяСтарая Гавана
Старая Гавана
Старая Гавана. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Дембинская
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все эти дни мы говорим на различных уровнях - мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, мы обсуждаем варианты оказания им помощи", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Гавана
В АТОР назвали альтернативные варианты для отдыха вместо Кубы
09:06
 
РОССИЯ Мировая экономика КУБА США РФ Дмитрий Песков Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала