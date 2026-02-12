https://1prime.ru/20260212/kuba-867416321.html
Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков
Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков - 12.02.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков
12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты оказания помощи стране на фоне топливного кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все эти дни мы говорим на различных уровнях - мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, мы обсуждаем варианты оказания им помощи", - сказал Песков журналистам. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
Россия обсуждает варианты помощи Кубе, заявил Песков
Песков: Россия обсуждает варианты помощи Кубе на фоне топливного кризиса