"Возвращение Курил". Японцы набросились на премьера после слов о России - 12.02.2026
"Возвращение Курил". Японцы набросились на премьера после слов о России
"Возвращение Курил". Японцы набросились на премьера после слов о России - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Возвращение Курил". Японцы набросились на премьера после слов о России
Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно территориального спора с Россией. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T22:32+0300
2026-02-12T22:32+0300
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно территориального спора с Россией."Это не более чем разжигание конфликта. Банальный прием. Санаэ Такаити просто мутит воду. Меня удивляет, почему потомки жителей Северных территорий не возмущены безответственным поведением премьер-министра Такаити", — написал один из пользователей."К сожалению, ни о каком "возвращении" южных Курил Японии не может идти и речи. Это полностью, стопроцентно российская территория. Пора оставить бесполезные мечты", — отметил другой."Боже мой, какая трусость. Если премьер-министр Санаэ Такаити считает эту территорию японской, ей стоит проявить инициативу и отправиться на Курилы безо всякого паспорта и визы. Пусть покажет всем, как надо действовать", — предложил третий."Единственный быстрый способ Японии решить территориальный вопрос — это полностью отказаться от притязаний на южные Курилы", — заключил читатель.Санаэ Такаити, выступая 7 февраля на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, заявила, что правительство планирует настойчиво стремиться к взаимопониманию с Россией по этому вопросу. Она подчеркнула, что позиция Токио, направленная на разрешение территориального спора и заключение мирного договора, остается прежней.Отсутствие мирного договора долгие годы осложняет российско-японские отношения. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая предусматривала возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, в то время как судьба Кунашира и Итурупа не обсуждалась. Советский Союз рассчитывал, что эта декларация завершит спор, в то время как Япония рассматривала ее как часть процесса, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры не привели к прогрессу, и мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва утверждает, что острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны и что суверенитет России над ними бесспорен. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что в ответ на недружественные действия Токио, Москва прекращает переговоры с Японией по мирному договору, отменяет безвизовые поездки японцев на южные Курилы и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на этих островах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:32 12.02.2026
 

"Возвращение Курил". Японцы набросились на премьера после слов о России

© РИА Новости . Андрей Зима
Курильские острова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно территориального спора с Россией.
"Это не более чем разжигание конфликта. Банальный прием. Санаэ Такаити просто мутит воду. Меня удивляет, почему потомки жителей Северных территорий не возмущены безответственным поведением премьер-министра Такаити", — написал один из пользователей.
РСТ ожидает рекордный турпоток россиян в Японию
16:55
РСТ ожидает рекордный турпоток россиян в Японию
16:55
"К сожалению, ни о каком "возвращении" южных Курил Японии не может идти и речи. Это полностью, стопроцентно российская территория. Пора оставить бесполезные мечты", — отметил другой.
"Боже мой, какая трусость. Если премьер-министр Санаэ Такаити считает эту территорию японской, ей стоит проявить инициативу и отправиться на Курилы безо всякого паспорта и визы. Пусть покажет всем, как надо действовать", — предложил третий.
"Единственный быстрый способ Японии решить территориальный вопрос — это полностью отказаться от притязаний на южные Курилы", — заключил читатель.
Санаэ Такаити, выступая 7 февраля на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, заявила, что правительство планирует настойчиво стремиться к взаимопониманию с Россией по этому вопросу. Она подчеркнула, что позиция Токио, направленная на разрешение территориального спора и заключение мирного договора, остается прежней.
Отсутствие мирного договора долгие годы осложняет российско-японские отношения. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая предусматривала возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, в то время как судьба Кунашира и Итурупа не обсуждалась. Советский Союз рассчитывал, что эта декларация завершит спор, в то время как Япония рассматривала ее как часть процесса, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры не привели к прогрессу, и мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва утверждает, что острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны и что суверенитет России над ними бесспорен.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что в ответ на недружественные действия Токио, Москва прекращает переговоры с Японией по мирному договору, отменяет безвизовые поездки японцев на южные Курилы и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на этих островах.
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол
Вчера, 15:28
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол
Вчера, 15:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЯПОНИЯКунаширТокиоМИД РФ
 
 
