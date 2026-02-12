Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад - 12.02.2026
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы, сообщает Daily Express. "Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России", — говорится в материале. На заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" министр подчеркнул, что Кремль готов принять соответствующие военно-технические меры в ответ на милитаризацию Гренландии и действия, направленные против России. Лавров отметил необходимость сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле, состоявшейся 4 января, заявил о необходимости контроля над Гренландией в связи с тем, что датский остров, по его словам, окружён судами КНР и России. Он выразил опасения, что если Соединённые Штаты не овладеют этой датской автономией, она может перейти к "противникам".
10:12 12.02.2026
 
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад

DE: Глава МИД РФ Лавров предупредил Запад о последствиях милитаризации Гренландии

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы, сообщает Daily Express.
"Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России", — говорится в материале.
На заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" министр подчеркнул, что Кремль готов принять соответствующие военно-технические меры в ответ на милитаризацию Гренландии и действия, направленные против России. Лавров отметил необходимость сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле, состоявшейся 4 января, заявил о необходимости контроля над Гренландией в связи с тем, что датский остров, по его словам, окружён судами КНР и России. Он выразил опасения, что если Соединённые Штаты не овладеют этой датской автономией, она может перейти к "противникам".
