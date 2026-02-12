https://1prime.ru/20260212/lavrov-867409085.html

Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад

Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад - 12.02.2026, ПРАЙМ

Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы, | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T10:12+0300

2026-02-12T10:12+0300

2026-02-12T10:12+0300

гренландия

сша

запад

россия

дональд трамп

сергей лавров

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы, сообщает Daily Express. "Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России", — говорится в материале. На заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" министр подчеркнул, что Кремль готов принять соответствующие военно-технические меры в ответ на милитаризацию Гренландии и действия, направленные против России. Лавров отметил необходимость сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле, состоявшейся 4 января, заявил о необходимости контроля над Гренландией в связи с тем, что датский остров, по его словам, окружён судами КНР и России. Он выразил опасения, что если Соединённые Штаты не овладеют этой датской автономией, она может перейти к "противникам".

https://1prime.ru/20260211/lavrov-867382023.html

https://1prime.ru/20260211/rossiya-867371033.html

гренландия

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гренландия, сша, запад, россия, дональд трамп, сергей лавров, госдума