https://1prime.ru/20260212/lavrov-867409085.html
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад - 12.02.2026, ПРАЙМ
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы, | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T10:12+0300
2026-02-12T10:12+0300
2026-02-12T10:12+0300
гренландия
сша
запад
россия
дональд трамп
сергей лавров
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Вашингтон о возможных ответных мерах, если Гренландия будет использована в военных целях против Москвы, сообщает Daily Express. "Лавров предупредил, что России предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России", — говорится в материале. На заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" министр подчеркнул, что Кремль готов принять соответствующие военно-технические меры в ответ на милитаризацию Гренландии и действия, направленные против России. Лавров отметил необходимость сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества. Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле, состоявшейся 4 января, заявил о необходимости контроля над Гренландией в связи с тем, что датский остров, по его словам, окружён судами КНР и России. Он выразил опасения, что если Соединённые Штаты не овладеют этой датской автономией, она может перейти к "противникам".
https://1prime.ru/20260211/lavrov-867382023.html
https://1prime.ru/20260211/rossiya-867371033.html
гренландия
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, сша, запад, россия, дональд трамп, сергей лавров, госдума
Гренландия, США, ЗАПАД, РОССИЯ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Госдума
Жесткое предупреждение Лаврова встревожило Запад
DE: Глава МИД РФ Лавров предупредил Запад о последствиях милитаризации Гренландии