Макрон заявил о завершении эпохи дешевой российской энергии для Европы
2026-02-12T00:37+0300
ПАРИЖ, 12 фев - ПРАЙМ. Эпоха дешевой российской энергии для стран Европы завершилась в 2022 году, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выразив мнение, что вернуться к ней невозможно.
"Фактически, (эпоха - ред.) дешевой российской энергии (для стран Европы - ред.) прекратилась в 2022 году. И пути назад нет", - заявил французский лидер, выступая на саммите европейской промышленности в бельгийском Антверпене. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец.
Макрон также выразил мнение, что прошла и эпоха, когда Китай был основным экспортным рынком для европейских государств. По его словам, 2025 год стал первым годом, когда Германия, главная экспортная экономика Европы, зафиксировала дефицит торгового баланса с Китаем.
Кроме того, Макрон отдельно отметил, что США в настоящий момент оказывают давление на страны Европы через введение торговых пошлин.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
