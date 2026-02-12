https://1prime.ru/20260212/med-867408096.html

Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день

Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день - 12.02.2026, ПРАЙМ

Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день

Стоимость меди поднимается в четверг после заметного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T09:24+0300

2026-02-12T09:24+0300

2026-02-12T09:24+0300

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг после заметного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.13 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 5,9695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду котировки металла подорожали на 1,23%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,45%, до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,32%, до 3 103 долларов, стоимость цинка - на 0,34%, до 3 406,5 доллара. Ранее в четверг была опубликована статистика по рынку труда в США. По данным министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч. Статистика по экономике США может оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.

https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex