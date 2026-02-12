https://1prime.ru/20260212/med-867408096.html
Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день
Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день - 12.02.2026, ПРАЙМ
Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день
Стоимость меди поднимается в четверг после заметного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T09:24+0300
2026-02-12T09:24+0300
2026-02-12T09:24+0300
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг после заметного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.13 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 5,9695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду котировки металла подорожали на 1,23%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,45%, до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,32%, до 3 103 долларов, стоимость цинка - на 0,34%, до 3 406,5 доллара. Ранее в четверг была опубликована статистика по рынку труда в США. По данным министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч. Статистика по экономике США может оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.
https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Медь дорожает после роста в предыдущий торговый день
Фьючерс на медь на бирже Comex поднялся до 5,9695 доллара за фунт
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг после заметного роста в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.13 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
поднимался в цене на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до 5,9695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду котировки металла подорожали на 1,23%.
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,45%, до 13 166,5 доллара, алюминия - на 0,32%, до 3 103 долларов, стоимость цинка - на 0,34%, до 3 406,5 доллара.
Ранее в четверг была опубликована статистика по рынку труда в США
. По данным министерства труда страны, безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч. При этом ожидалось сохранение показателя на уровне 4,4%, а рост числа занятых - на 70 тысяч.
Статистика по экономике США может оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей других иностранных валют.