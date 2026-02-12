Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита - 12.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260212/mestorozhdenie-867417447.html
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита
"Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T14:14+0300
2026-02-12T14:14+0300
россия
забайкалье
дальний восток
китай
росгеология
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/98/833709837_0:1:2941:1655_1920x0_80_0_0_17aa91dd0309919c83634a74660349c3.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли впервые за много лет и сразу на 17,5%, сообщила компания. "Открытое специалистами АО "Росгео" месторождение флюорита (плавикового шпата) "Гозогор" с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении. По результатам экспертизы на государственный баланс поставлены запасы плавикового шпата в объеме 1,05 миллиона тонн по категории С1 и 4,042 миллиона тонн по категории С2. "Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие "Гозогора" - значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России", - приводятся в сообщении слова главного геолога "Росгеологии" Артура Узюнкояна. Он отметил, что месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно быстро ввести в разработку, а серьезные запасы позволяют создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов. Из флюорита в процессе обогащения получают плавиковошпатовые концентраты. Их используют в производстве чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия, а также плавиковой кислоты - сырья для получения фторуглеродов и других фторсодержащих химических продуктов. По данным доклада Минприроды "Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации", которые привела компания, запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 миллионов тонн. Крупнейшими ресурсами флюорита располагают Китай, ЮАР, Мексика и Монголия. Россия занимает пятое место в мире.
россия, забайкалье, дальний восток, китай, росгеология, минприроды
РОССИЯ, Забайкалье, Дальний Восток, КИТАЙ, Росгеология, Минприроды
14:14 12.02.2026
 
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита

"Росгеология" открыла крупное месторождение флюорита в Забайкалье

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкФлюорит
Флюорит - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Флюорит. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли впервые за много лет и сразу на 17,5%, сообщила компания.
"Открытое специалистами АО "Росгео" месторождение флюорита (плавикового шпата) "Гозогор" с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По результатам экспертизы на государственный баланс поставлены запасы плавикового шпата в объеме 1,05 миллиона тонн по категории С1 и 4,042 миллиона тонн по категории С2.
"Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие "Гозогора" - значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России", - приводятся в сообщении слова главного геолога "Росгеологии" Артура Узюнкояна.
Стенд компании Роснедра - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Роснедра выставили на торги Зэгэнгольское месторождение в Бурятии
9 февраля, 17:02
Он отметил, что месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно быстро ввести в разработку, а серьезные запасы позволяют создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов.
Из флюорита в процессе обогащения получают плавиковошпатовые концентраты. Их используют в производстве чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия, а также плавиковой кислоты - сырья для получения фторуглеродов и других фторсодержащих химических продуктов.
По данным доклада Минприроды "Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации", которые привела компания, запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 миллионов тонн. Крупнейшими ресурсами флюорита располагают Китай, ЮАР, Мексика и Монголия. Россия занимает пятое место в мире.
 
РОССИЯ Забайкалье Дальний Восток КИТАЙ Росгеология Минприроды
 
 
Заголовок открываемого материала