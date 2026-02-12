https://1prime.ru/20260212/mestorozhdenie-867417447.html

В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита

В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита - 12.02.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита

"Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T14:14+0300

2026-02-12T14:14+0300

2026-02-12T14:14+0300

россия

забайкалье

дальний восток

китай

росгеология

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/img/83370/98/833709837_0:1:2941:1655_1920x0_80_0_0_17aa91dd0309919c83634a74660349c3.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Росгеология" открыла в Забайкалье крупное месторождение стратегического и дефицитного для России плавикового шпата, благодаря чему его запасы в стране выросли впервые за много лет и сразу на 17,5%, сообщила компания. "Открытое специалистами АО "Росгео" месторождение флюорита (плавикового шпата) "Гозогор" с запасами более 5 миллионов тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении. По результатам экспертизы на государственный баланс поставлены запасы плавикового шпата в объеме 1,05 миллиона тонн по категории С1 и 4,042 миллиона тонн по категории С2. "Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие "Гозогора" - значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России", - приводятся в сообщении слова главного геолога "Росгеологии" Артура Узюнкояна. Он отметил, что месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно быстро ввести в разработку, а серьезные запасы позволяют создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов. Из флюорита в процессе обогащения получают плавиковошпатовые концентраты. Их используют в производстве чугуна, стали, керамики, стекла, цемента, алюминия, а также плавиковой кислоты - сырья для получения фторуглеродов и других фторсодержащих химических продуктов. По данным доклада Минприроды "Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации", которые привела компания, запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 миллионов тонн. Крупнейшими ресурсами флюорита располагают Китай, ЮАР, Мексика и Монголия. Россия занимает пятое место в мире.

https://1prime.ru/20260209/zoloto-867326272.html

забайкалье

дальний восток

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, забайкалье, дальний восток, китай, росгеология, минприроды