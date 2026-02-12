https://1prime.ru/20260212/metallurgiya-867417648.html
Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора, сообщило правительство РФ. "Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора" - говорится в сообщении.Новак провёл заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках совещания обсуждалось текущее состояние металлургической промышленности, итоги её функционирования за 2025 год и перспективы развития в 2026 году. Отраслевые компании доложили об экономике предприятий, обозначили направления для дальнейшего роста, добавляется там.
