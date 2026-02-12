https://1prime.ru/20260212/metallurgiya-867417648.html

Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии

Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии - 12.02.2026, ПРАЙМ

Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора,... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T14:27+0300

россия

промышленность

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3ac79f348e2139a4049bdf2ea195fc5f.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора, сообщило правительство РФ. "Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора" - говорится в сообщении.Новак провёл заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках совещания обсуждалось текущее состояние металлургической промышленности, итоги её функционирования за 2025 год и перспективы развития в 2026 году. Отраслевые компании доложили об экономике предприятий, обозначили направления для дальнейшего роста, добавляется там.

рф

2026

