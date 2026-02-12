Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии - 12.02.2026
Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии
россия
промышленность
рф
александр новак
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора, сообщило правительство РФ. "Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора" - говорится в сообщении.Новак провёл заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках совещания обсуждалось текущее состояние металлургической промышленности, итоги её функционирования за 2025 год и перспективы развития в 2026 году. Отраслевые компании доложили об экономике предприятий, обозначили направления для дальнейшего роста, добавляется там.
россия, промышленность, рф, александр новак
РОССИЯ, Промышленность, РФ, Александр Новак
14:27 12.02.2026
 
Новак поручил продумать меры поддержки в сфере металлургии

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора, сообщило правительство РФ.
"Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора" - говорится в сообщении.
Новак провёл заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках совещания обсуждалось текущее состояние металлургической промышленности, итоги её функционирования за 2025 год и перспективы развития в 2026 году. Отраслевые компании доложили об экономике предприятий, обозначили направления для дальнейшего роста, добавляется там.
Заголовок открываемого материала