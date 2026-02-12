https://1prime.ru/20260212/microsoft--867430476.html

Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge

Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge

2026-02-12T22:34+0300

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Edge, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам ведомства, заявка о регистрации товарного знака "Microsoft Edge" поступила в октябре 2025 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года. Также был зарегистрирован товарный знак "Aoe", который используется для продажи компьютерных игр. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

