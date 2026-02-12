https://1prime.ru/20260212/mid-867402323.html
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян - 12.02.2026, ПРАЙМ
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян
МИД Чили проинформировал посольство РФ в стране о задержании трех российских граждан по обвинению в нарушении природоохранного законодательства, сообщили РИА... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T03:50+0300
2026-02-12T03:50+0300
2026-02-12T03:50+0300
россия
экономика
общество
чили
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402323.jpg?1770857431
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - ПРАЙМ. МИД Чили проинформировал посольство РФ в стране о задержании трех российских граждан по обвинению в нарушении природоохранного законодательства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"МИД Чили проинформировал посольство России о задержании компетентными органами страны трех российских граждан. Также известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом для вынесения решения в соответствии с местным законодательством", - отметили в посольстве .
В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне якобы снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. По данным радиостанции, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в размере почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им также запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.
В российской дипмиссии агентству сообщили, что посольство следит за ситуацией с россиянами и в случае необходимости предпримет меры по защите законных прав и интересов соотечественников.
чили
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , чили, рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Общество , ЧИЛИ, РФ, МИД
МИД Чили проинформировал посольство о задержании трех россиян
МИД Чили проинформировал посольство России о задержании трех россиян
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 фев - ПРАЙМ. МИД Чили проинформировал посольство РФ в стране о задержании трех российских граждан по обвинению в нарушении природоохранного законодательства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"МИД Чили проинформировал посольство России о задержании компетентными органами страны трех российских граждан. Также известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом для вынесения решения в соответствии с местным законодательством", - отметили в посольстве .
В среду радио BioBioChile сообщило, что россияне якобы снова нарушили природоохранные законы Чили, использовав газовую горелку в национальном парке Торрес-дель-Пайне, что запрещено. По данным радиостанции, прокуратура и обвиняемые достигли соглашения, что позволило условно приостановить производство по делу. Трое россиян должны заплатить штраф в размере почти 1,2 тысячи долларов каждый. Им также запрещено въезжать в Чили в течение трех лет.
В российской дипмиссии агентству сообщили, что посольство следит за ситуацией с россиянами и в случае необходимости предпримет меры по защите законных прав и интересов соотечественников.