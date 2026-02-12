Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД предупредили о трудностях при уходе компании с российского рынка - 12.02.2026, ПРАЙМ
В МИД предупредили о трудностях при уходе компании с российского рынка
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно. Где ваша ниша, что вы можете нам нового предложить? ", - сказал он в интервью агентству. Условия для тех, кто плохо уходил, будут другие, указал Биричевский. "Мы же помним, как Макдональдс приходил в Россию, за один рубль или доллар получали помещение в центре Москвы, возможность работать. Вот не так уже будет все", - подчеркнул дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 12 февраля в 12:00 мск
05:51 12.02.2026
 
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Если компания вела себя неприлично при уходе с российского рынка, вернуться ей будет непросто, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Если компания вела себя, условно говоря, неприлично, придет и скажет, что хочет вернуться в ту нишу, где она была до 2022 года, то у нее это не получится. Мы скажем, что здесь все занято, если вы хотите работать на нашем рынке, давайте посмотрим, как это возможно. Где ваша ниша, что вы можете нам нового предложить? ", - сказал он в интервью агентству.
Условия для тех, кто плохо уходил, будут другие, указал Биричевский.
"Мы же помним, как Макдональдс приходил в Россию, за один рубль или доллар получали помещение в центре Москвы, возможность работать. Вот не так уже будет все", - подчеркнул дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 12 февраля в 12:00 мск
 
