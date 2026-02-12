Мишустин проведет встречи с депутатами ЛДПР и "Новых людей"

https://1prime.ru/20260212/mishustin-867400849.html
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречи с депутатами думских фракций ЛДПР и "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 12 февраля проведет консультации с представителями фракций ЛДПР и "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету в Государственной думе", - сообщили в пресс-службе правительства.
Встречи премьера с депутатами каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали ранее в правительстве. Встреча Мишустина с представителями "Единой России" состоялась 26 января, а 3 февраля премьер встречался с депутатами КПРФ и "Справедливой России".
