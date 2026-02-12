Мишустин отметил важность инвестиций в туризм

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260212/mishustin-867425716.html
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм, отметив влияние отрасли на развитие российских регионов и экономики. Глава правительства в четверг провел встречу с руководством думской фракции партии "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме. Он отметил, что депутаты фракции продемонстрировали системный подход при совершенствовании нормативного регулирования в индустрии гостеприимства. "Индустрия гостеприимства очень важна для страны, поскольку именно вложения в туризм на сегодня имеют самый большой мультипликатор на смежные отрасли экономики, ну и, соответственно, развивают наши регионы", - сказал Мишустин.
18:43 12.02.2026
 
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм, отметив влияние отрасли на развитие российских регионов и экономики.
Глава правительства в четверг провел встречу с руководством думской фракции партии "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме. Он отметил, что депутаты фракции продемонстрировали системный подход при совершенствовании нормативного регулирования в индустрии гостеприимства.
"Индустрия гостеприимства очень важна для страны, поскольку именно вложения в туризм на сегодня имеют самый большой мультипликатор на смежные отрасли экономики, ну и, соответственно, развивают наши регионы", - сказал Мишустин.
 
Заголовок открываемого материала