Мишустин отметил важность инвестиций в туризм
Мишустин отметил важность инвестиций в туризм
2026-02-12T18:43+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм, отметив влияние отрасли на развитие российских регионов и экономики. Глава правительства в четверг провел встречу с руководством думской фракции партии "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме. Он отметил, что депутаты фракции продемонстрировали системный подход при совершенствовании нормативного регулирования в индустрии гостеприимства. "Индустрия гостеприимства очень важна для страны, поскольку именно вложения в туризм на сегодня имеют самый большой мультипликатор на смежные отрасли экономики, ну и, соответственно, развивают наши регионы", - сказал Мишустин.
