Японский моряк незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет
Японский моряк незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет
2026-02-12T04:05+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев - ПРАЙМ. Член экипажа российского судна, прибывшего в Южно-Курильск из Японии, незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет, возбуждено уголовное дело, сообщает Сахалинская таможня.
"Незадекларированные 55 литров алкоголя (виски, ликер, бренди) и 60 пачек сигарет без акцизных марок обнаружили на морском судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, контрабандный товар японского производства моряк спрятал в тайнике внутри резервуара для хранения смазочного масла. Он признался, что хорошо знаком с таможенными правилами и сознательно совершил нарушение.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией товара", - отмечает пресс-служба.
