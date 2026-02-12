https://1prime.ru/20260212/morjak-867402530.html

Японский моряк незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет

Японский моряк незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет - 12.02.2026, ПРАЙМ

Японский моряк незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет

Член экипажа российского судна, прибывшего в Южно-Курильск из Японии, незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет, возбуждено уголовное дело, сообщает... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T04:05+0300

2026-02-12T04:05+0300

2026-02-12T04:05+0300

бизнес

экономика

россия

япония

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402530.jpg?1770858339

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев - ПРАЙМ. Член экипажа российского судна, прибывшего в Южно-Курильск из Японии, незаконно перевозил партию алкоголя и сигарет, возбуждено уголовное дело, сообщает Сахалинская таможня. "Незадекларированные 55 литров алкоголя (виски, ликер, бренди) и 60 пачек сигарет без акцизных марок обнаружили на морском судне, прибывшем в порт Южно-Курильск из Японии", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, контрабандный товар японского производства моряк спрятал в тайнике внутри резервуара для хранения смазочного масла. Он признался, что хорошо знаком с таможенными правилами и сознательно совершил нарушение. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей с возможной конфискацией товара", - отмечает пресс-служба.

япония

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, япония, рф