Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приглашение Путина в Киев - отговорка Зеленского, чтобы не встречаться в Москве - Степашин - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/moskva-867402447.html
Приглашение Путина в Киев - отговорка Зеленского, чтобы не встречаться в Москве - Степашин
Приглашение Путина в Киев - отговорка Зеленского, чтобы не встречаться в Москве - Степашин - 12.02.2026, ПРАЙМ
Приглашение Путина в Киев - отговорка Зеленского, чтобы не встречаться в Москве - Степашин
Приглашение президента России Владимира Путина в Киев - это отговорка Владимира Зеленского, чтобы не встречаться в Москве, считает бывший премьер-министр РФ... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T03:59+0300
2026-02-12T03:59+0300
общество
россия
экономика
владимир зеленский
сергей степашин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402447.jpg?1770857975
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Приглашение президента России Владимира Путина в Киев - это отговорка Владимира Зеленского, чтобы не встречаться в Москве, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, подчеркивал Ушаков. "Приглашение Зеленским нашего президента в Киев - это не провокация. Зеленский просто говорит о том, что никогда не будет выполнено. Естественно, наш президент в Киев не поедет, это отговорка Зеленского, который не желает встречаться в Москве", - сказал Степашин РИА Новости. Он также выразил мнение, что от Зеленского мало что зависит. "Мы понимаем, кто курирует его сегодня - всё те же, кто сорвал наши договоренности по итогам стамбульских переговоров в 2022 году", - добавил Степашин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир зеленский, сергей степашин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Владимир Зеленский, Сергей Степашин
03:59 12.02.2026
 

Приглашение Путина в Киев - отговорка Зеленского, чтобы не встречаться в Москве - Степашин

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Приглашение президента России Владимира Путина в Киев - это отговорка Владимира Зеленского, чтобы не встречаться в Москве, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, подчеркивал Ушаков.
"Приглашение Зеленским нашего президента в Киев - это не провокация. Зеленский просто говорит о том, что никогда не будет выполнено. Естественно, наш президент в Киев не поедет, это отговорка Зеленского, который не желает встречаться в Москве", - сказал Степашин РИА Новости.
Он также выразил мнение, что от Зеленского мало что зависит.
"Мы понимаем, кто курирует его сегодня - всё те же, кто сорвал наши договоренности по итогам стамбульских переговоров в 2022 году", - добавил Степашин.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир ЗеленскийСергей Степашин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала