Москва впервые вошла в топ-15 опасных регионов России по укусам клеща

2026-02-12T07:46+0300

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Москва в 2025 году впервые вошла в топ-15 опасных регионов РФ по укусам клеща, сообщили РИА Новости в "АльфаСтраховании". Эксперты проанализировали данные по полисам страхования от укуса клеща в 2025 год и составили список регионов, жители которых чаще всего обращались за такой медицинской помощью. "Помимо регионов Урала и Сибири, на которые традиционно приходится основная часть таких обращений, в рейтинге оказались Кировская, Ярославская и Костромская области, Республика Карелия, а также Москва, которая впервые вошла в топ-15 "опасных" регионов", - сообщил страховщик. Всего, по данным компании, за прошедший год в России за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились более 19 тысяч человек против 18,3 тысячи человек годом ранее. Лидерами по числу обращений в 2025 году, как и ранее, стали Красноярский край и Челябинская область. На них пришлось соответственно 25,82% и 20,22% всех обращений. Еще 10,94% обращений пришлось на Кировскую область. Значительное число пострадавших было зарегистрировано в Томской, Ярославской, Новосибирской и Иркутской областях. В список опасных регионов, где фиксировались обращения за такой медицинской помощью, также вошли Алтайский край, Свердловская, Кемеровская, Костромская области, Удмуртия и Карелия. Общий объем страховых выплат по полисам страхования от укуса клеща в 2025 году составил 91,7 миллиона рублей, что почти на треть выше, чем годом ранее. Средний размер выплаты по итогам 2025 года составил 4 688 рублей, при этом максимальная выплата достигала миллиона рублей. "Крупные выплаты были связаны со случаями выявления заражения у клеща и позднего обращения за медицинской помощью, когда требовались госпитализация и длительное восстановление", - пояснил страховщик. При этом большинство обращений по соответствующим полисам были связаны с тестированием клеща - лабораторным анализом на инфекции. На эти услуги пришлось 76% обращений. Прием врача потребовался в 44% случаев. Иммуноглобулин применялся почти в 29% обращений. Удаление клеща производилось в 17% случаев, анализы крови на инфекции и лечение боррелиоза – в 15% и 14% соответственно.

Новости

ru-RU

