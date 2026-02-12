https://1prime.ru/20260212/mts-867405036.html
В МТС рассказали о росте интереса к старым iPhone в России
В МТС рассказали о росте интереса к старым iPhone в России - 12.02.2026, ПРАЙМ
В МТС рассказали о росте интереса к старым iPhone в России
Интерес к старым iPhone в России растет, особенно среди подростков: по итогам прошлого года доля пользователей таких телефонов в возрасте от 14 до 18 лет... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:48+0300
2026-02-12T06:48+0300
2026-02-12T06:48+0300
технологии
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
краснодар
apple
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405036.jpg?1770868130
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Интерес к старым iPhone в России растет, особенно среди подростков: по итогам прошлого года доля пользователей таких телефонов в возрасте от 14 до 18 лет увеличилась вдвое, до 14% от всех владельцев ретро-смартфонов, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у пользователей в возрасте до 18 лет... Наибольший рост интереса к старым iPhone наблюдается среди молодежи. В 2025 году пользователи в возрасте от 14 до 18 лет составили 14% от всех пользователей ретро-смартфонов - почти в два раза больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также такие устройства активно используют россияне в возрасте от 25 до 44 лет и от 18 до 24 лет.
При этом больше всего пользователей приходится на одну из самых продаваемых в мире моделей от Apple - iPhone 5S (65%). Также в списке самых популярных старых смартфонов Apple оказались iPhone 5, iPhone 4S и iPhone 4.
По подсчетам аналитиков, в топ регионов по доле пользователей старых моделей iPhone входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, а также регионы Северного Кавказа.
В компании связали интерес к таким моделям с несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Кроме того, развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня.
москва
санкт-петербург
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, краснодар, apple, мтс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, Apple, МТС
В МТС рассказали о росте интереса к старым iPhone в России
МТС: в России растет интерес к старым iPhone, особенно среди подростков
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Интерес к старым iPhone в России растет, особенно среди подростков: по итогам прошлого года доля пользователей таких телефонов в возрасте от 14 до 18 лет увеличилась вдвое, до 14% от всех владельцев ретро-смартфонов, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у пользователей в возрасте до 18 лет... Наибольший рост интереса к старым iPhone наблюдается среди молодежи. В 2025 году пользователи в возрасте от 14 до 18 лет составили 14% от всех пользователей ретро-смартфонов - почти в два раза больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также такие устройства активно используют россияне в возрасте от 25 до 44 лет и от 18 до 24 лет.
При этом больше всего пользователей приходится на одну из самых продаваемых в мире моделей от Apple - iPhone 5S (65%). Также в списке самых популярных старых смартфонов Apple оказались iPhone 5, iPhone 4S и iPhone 4.
По подсчетам аналитиков, в топ регионов по доле пользователей старых моделей iPhone входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, а также регионы Северного Кавказа.
В компании связали интерес к таким моделям с несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Кроме того, развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня.