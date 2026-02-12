https://1prime.ru/20260212/mts-867405036.html

В МТС рассказали о росте интереса к старым iPhone в России

12.02.2026

В МТС рассказали о росте интереса к старым iPhone в России

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Интерес к старым iPhone в России растет, особенно среди подростков: по итогам прошлого года доля пользователей таких телефонов в возрасте от 14 до 18 лет увеличилась вдвое, до 14% от всех владельцев ретро-смартфонов, подсчитали для РИА Новости в МТС. "За последний год в России заметно вырос интерес к старым моделям iPhone, преимущественно у пользователей в возрасте до 18 лет... Наибольший рост интереса к старым iPhone наблюдается среди молодежи. В 2025 году пользователи в возрасте от 14 до 18 лет составили 14% от всех пользователей ретро-смартфонов - почти в два раза больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что также такие устройства активно используют россияне в возрасте от 25 до 44 лет и от 18 до 24 лет. При этом больше всего пользователей приходится на одну из самых продаваемых в мире моделей от Apple - iPhone 5S (65%). Также в списке самых популярных старых смартфонов Apple оказались iPhone 5, iPhone 4S и iPhone 4. По подсчетам аналитиков, в топ регионов по доле пользователей старых моделей iPhone входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, а также регионы Северного Кавказа. В компании связали интерес к таким моделям с несколькими факторами. Во-первых, устройства Apple отличаются стабильной работой и высокой надежностью даже спустя годы. Кроме того, развитая экосистема позволяет смартфону взаимодействовать с другими гаджетами, что делает их актуальными и сегодня.

