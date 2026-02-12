https://1prime.ru/20260212/nato-867424148.html

Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Москвой

2026-02-12T17:45+0300

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поддерживает идею Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией при условии открытости между союзниками. "Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально - вести такую дискуссию (с Россией - ред.), если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща", - сказал Рютте.

