"Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый"

12.02.2026, ПРАЙМ

"Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый"

"Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый" с крупными залежами богатой и медистой руды в сентябре 2029 года, заявил вице-президент,... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T19:42+0300

2026-02-12T19:42+0300

2026-02-12T19:42+0300

промышленность

евразия

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0c/867426177_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_d42f33ffc2069e7cd487458e99918935.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый" с крупными залежами богатой и медистой руды в сентябре 2029 года, заявил вице-президент, директор Заполярного филиала компании Александр Леонов. "Мы запустим полностью эту залежь (в шахте "Глубокая" - ред.) в сентябре 2029 года. Это очень крупная залежь богатой руды, которая будет обеспечивать стабильную работу фабрики и металлургов, и будущее "Норникеля", - рассказал он в ходе интервью телекомпании "Северный город". Как отмечает Леонов, всего в 2025 году на поверхность было поднято более 40 тысяч тонн богатой руды. В 2026 году планируется добыть более 100 тысяч тонн, а всего за период стройки – порядка 700 тысяч тонн. Первая залежь богатой руды в этой шахте была поднята на поверхность горы в мае 2025 года: на отметке 1 650 метров было добыто 2,3 тысячи тонн. Рудник "Скалистый" - самый глубокий в Евразии (стволы до 2 056 метров). Предприятие разрабатывает богатые и медистые руды северных флангов Октябрьского месторождения. После выхода на проектную мощность примерно в 2034 году "‎Скалистый" сможет давать более 4 миллионов тонн руды в год, следует из материалов компании.

евразия

2026

промышленность, евразия, норникель