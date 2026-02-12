Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый"
2026-02-12T19:42+0300
2026-02-12T19:42+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый" с крупными залежами богатой и медистой руды в сентябре 2029 года, заявил вице-президент, директор Заполярного филиала компании Александр Леонов. "Мы запустим полностью эту залежь (в шахте "Глубокая" - ред.) в сентябре 2029 года. Это очень крупная залежь богатой руды, которая будет обеспечивать стабильную работу фабрики и металлургов, и будущее "Норникеля", - рассказал он в ходе интервью телекомпании "Северный город". Как отмечает Леонов, всего в 2025 году на поверхность было поднято более 40 тысяч тонн богатой руды. В 2026 году планируется добыть более 100 тысяч тонн, а всего за период стройки – порядка 700 тысяч тонн. Первая залежь богатой руды в этой шахте была поднята на поверхность горы в мае 2025 года: на отметке 1 650 метров было добыто 2,3 тысячи тонн. Рудник "Скалистый" - самый глубокий в Евразии (стволы до 2 056 метров). Предприятие разрабатывает богатые и медистые руды северных флангов Октябрьского месторождения. После выхода на проектную мощность примерно в 2034 году "‎Скалистый" сможет давать более 4 миллионов тонн руды в год, следует из материалов компании.
19:42 12.02.2026
 
"Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый"

"Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый" в сентябре 2029 г

Шахтер на шахте "Глубокая" в Шахтерске
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Норникель" полностью запустит шахту "Глубокая" на руднике "Скалистый" с крупными залежами богатой и медистой руды в сентябре 2029 года, заявил вице-президент, директор Заполярного филиала компании Александр Леонов.
"Мы запустим полностью эту залежь (в шахте "Глубокая" - ред.) в сентябре 2029 года. Это очень крупная залежь богатой руды, которая будет обеспечивать стабильную работу фабрики и металлургов, и будущее "Норникеля", - рассказал он в ходе интервью телекомпании "Северный город".
Как отмечает Леонов, всего в 2025 году на поверхность было поднято более 40 тысяч тонн богатой руды. В 2026 году планируется добыть более 100 тысяч тонн, а всего за период стройки – порядка 700 тысяч тонн.
Первая залежь богатой руды в этой шахте была поднята на поверхность горы в мае 2025 года: на отметке 1 650 метров было добыто 2,3 тысячи тонн.
Рудник "Скалистый" - самый глубокий в Евразии (стволы до 2 056 метров). Предприятие разрабатывает богатые и медистые руды северных флангов Октябрьского месторождения. После выхода на проектную мощность примерно в 2034 году "‎Скалистый" сможет давать более 4 миллионов тонн руды в год, следует из материалов компании.
