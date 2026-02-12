https://1prime.ru/20260212/nornikel-867430167.html

"Норникель" планирует перевести буровые машины в автоматический режим

2026-02-12T22:25+0300

бизнес

гмк норильский никель

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Норникель" планирует перевести все буровые машины в Талнахе Заполярного дивизиона в автоматический режим в течение 2026 года, часть машин уже работают в автоматизированном режиме, заявил вице-президент, директор Заполярного филиала компании Александр Леонов. "Да, это (автоматизация бурения – ред.) требует переоснащения и дооснащения самих машин буровых. И у нас есть четкий график. Часть машин уже сегодня оснащены и работают в автомате. И за 2026 год в наших планах все машины в Талнахской стороны перевести в автоматический режим", - рассказал он в ходе интервью телекомпании "Северный город". Леонов отмечает, что в числе других цифровых решений компания внедряет программы-подсказчики для операторов по ведению технологических процессов, машинное зрение. Кроме того, в "Норникеле" применяют современные технологии в части горно-розыскных работ, в том числе цифровой паспорт для буровзрывных работ, который точно обрабатывает информацию и выдает объективные данные. В октябре 2025 года компания сообщала о проведении испытаний отечественных комплексов по автоматизации бурения. Тогда "Ассистент проходческого бурения" (АПБ) испытывали на рудниках "Октябрьский" и "Скалистый". "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.

