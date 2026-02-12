Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сибур Холдинг" соберет заявки на облигации на 150 миллионов долларов - 12.02.2026
"Сибур Холдинг" соберет заявки на облигации на 150 миллионов долларов
"Сибур Холдинг" соберет заявки на облигации на 150 миллионов долларов - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Сибур Холдинг" соберет заявки на облигации на 150 миллионов долларов
"Сибур Холдинг" планирует 18 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 150 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T20:14+0300
2026-02-12T20:14+0300
рынок
россия
банк россия
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" планирует 18 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 150 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 7,75% годовых. Компания предложит инвесторам трехлетние биржевые облигации серии 001P-09 с ежемесячной выплатой купонного дохода. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 20 февраля. Агентом по размещению выступит ИК "Табула Раса".
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_40a98a1c4e970ea482c48243cc159c0d.jpg
рынок, россия, банк россия
Рынок, РОССИЯ, банк Россия
20:14 12.02.2026
 
"Сибур Холдинг" соберет заявки на облигации на 150 миллионов долларов

"Сибур Холдинг" 18 февраля соберет заявки на биржевые облигации на $150 млн

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе биржи
Сотрудник в офисе биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" планирует 18 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 150 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 7,75% годовых.
Компания предложит инвесторам трехлетние биржевые облигации серии 001P-09 с ежемесячной выплатой купонного дохода. Номинал облигаций - 100 долларов.
Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 20 февраля. Агентом по размещению выступит ИК "Табула Раса".
 
