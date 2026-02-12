https://1prime.ru/20260212/obligatsii-867427478.html

"Сибур Холдинг" соберет заявки на облигации на 150 миллионов долларов

2026-02-12T20:14+0300

рынок

россия

банк россия

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. "Сибур Холдинг" планирует 18 февраля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 150 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 7,75% годовых. Компания предложит инвесторам трехлетние биржевые облигации серии 001P-09 с ежемесячной выплатой купонного дохода. Номинал облигаций - 100 долларов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 20 февраля. Агентом по размещению выступит ИК "Табула Раса".

