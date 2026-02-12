https://1prime.ru/20260212/obmen-867384352.html

“Ложные обменники” и другие подводные камни при покупке валюты

“Ложные обменники” и другие подводные камни при покупке валюты

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Покупка валюты может стать настоящим испытанием, если не учитывать специфические риски. К чему готовиться, агентству “Прайм” рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО “Опоры России” Егор Диашов..“Одним из основных является курсовая волатильность. Например, вы можете решить приобрести доллары, когда курс достиг своего пика, и в итоге потерять деньги, если после этого курс резко упадет. Это часто случается в периоды нестабильности, когда колебания могут происходить в течение нескольких часов”, - привел он пример.Кроме того, стоит обратить внимание на высокие комиссии, которые могут взиматься как в обменных пунктах, так и в банках. Некоторые обменники могут рекламировать "выгодный" курс, однако, если учесть все скрытые сборы, итоговая сумма может оказаться значительно меньше ожидаемой.Например, обменник может предлагать курс 80 рублей за доллар при официальном 77 рублей, но при этом взимать комиссию от суммы сделки, что делает сделку вообще невыгодной. Или выгода будет доступна только при покупке определенной суммы. Все это нужно уточнять заранее на кассе.Не менее важным является риск приобретения ветхих купюр. Это может произойти, например, в неофициальном обменнике. В результате, вместо того чтобы наслаждаться поездкой, вы можете столкнуться с проблемами на границе или в магазине. Мало того, и в России в последнее время в обменниках не принимают испачканную валюту или с надписями, когда загрязнения превышают даже 2-5 мм на купюре. Чтобы сдать, придется обращаться в крупные коммерческие банки. При этом придется заплатить комиссию.“Мошенничество через мессенджеры усиливается. В интернете можно встретить множество предложений о выгодном обмене валюты, однако многие из них могут оказаться ложными обменниками. Например, мошенники могут предложить обменять деньги по очень выгодному курсу, но в итоге просто исчезнуть. Поэтому всегда проверяйте репутацию обменника, избегайте сделок с незнакомыми лицами или ботами. Наиболее надежный способ — обменивать деньги в крупных банках с проверенной репутацией”, - рекомендует Егор Диашов.

