В России реорганизуют около двух процентов образовательных организаций

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил принять решение об актуализации программ или реорганизации не менее 2% организаций профессионального и высшего образования с худшими показателями. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить... актуализацию программ развития либо принятие решений о реорганизации не менее чем 2 процентов государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в результате ежегодной оценки их деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

