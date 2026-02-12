Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России реорганизуют около двух процентов образовательных организаций - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867410634.html
В России реорганизуют около двух процентов образовательных организаций
В России реорганизуют около двух процентов образовательных организаций - 12.02.2026, ПРАЙМ
В России реорганизуют около двух процентов образовательных организаций
Президент России Владимир Путин поручил принять решение об актуализации программ или реорганизации не менее 2% организаций профессионального и высшего... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T11:44+0300
2026-02-12T11:44+0300
россия
общество
рф
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83313/47/833134798_0:131:2739:1672_1920x0_80_0_0_3e6ed6f6180bf72eb0130e209f6cb14c.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил принять решение об актуализации программ или реорганизации не менее 2% организаций профессионального и высшего образования с худшими показателями. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить... актуализацию программ развития либо принятие решений о реорганизации не менее чем 2 процентов государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в результате ежегодной оценки их деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://1prime.ru/20260205/vuzy-867204297.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83313/47/833134798_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6da071db5780213e9459f0f7fe63960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
11:44 12.02.2026
 
В России реорганизуют около двух процентов образовательных организаций

В РФ реорганизуют 2% образовательных организаций с худшими показателями

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Студенты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил принять решение об актуализации программ или реорганизации не менее 2% организаций профессионального и высшего образования с худшими показателями.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить... актуализацию программ развития либо принятие решений о реорганизации не менее чем 2 процентов государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в результате ежегодной оценки их деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Студенты на лекции - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
5 февраля, 10:32
 
РОССИЯОбществоРФВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала