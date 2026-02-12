https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411018.html

Путин поручил доработать проект стратегии развития образования

россия

владимир путин

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить доработку проекта стратегии развития образования на период до 2036 года, исходя из необходимости установления в ней приоритетности принципов непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также пересмотра подходов к организации образовательной деятельности, формированию содержания образовательных программ, методик обучения и результатов обучения в условиях ускоренного внедрения новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе. Срок - 30 апреля 2026 года.

