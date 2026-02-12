Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411018.html
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования - 12.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования
Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T11:46+0300
2026-02-12T11:46+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить доработку проекта стратегии развития образования на период до 2036 года, исходя из необходимости установления в ней приоритетности принципов непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также пересмотра подходов к организации образовательной деятельности, формированию содержания образовательных программ, методик обучения и результатов обучения в условиях ускоренного внедрения новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе. Срок - 30 апреля 2026 года.
https://1prime.ru/20260105/putin-866231185.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
11:46 12.02.2026
 
Путин поручил доработать проект стратегии развития образования

Путин поручил доработать проект стратегии развития образования до 2036 года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля доработать проект стратегии развития образования на период до 2036 года.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить доработку проекта стратегии развития образования на период до 2036 года, исходя из необходимости установления в ней приоритетности принципов непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также пересмотра подходов к организации образовательной деятельности, формированию содержания образовательных программ, методик обучения и результатов обучения в условиях ускоренного внедрения новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе.
Срок - 30 апреля 2026 года.
Логотипы чат-ботов DeepSeek и ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Путин поручил проработать внедрение ИИ в образование
5 января, 19:29
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала