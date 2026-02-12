Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование". Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. "Правительству РФ... рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", - следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
11:47 12.02.2026
 
Среднее профессиональное образование планируют переименовать

Путин поручил рассмотреть вопрос о переименовании среднего профобразования

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтоляр
Столяр. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.
"Правительству РФ... рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", - следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
