https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411663.html

Среднее профессиональное образование планируют переименовать

Среднее профессиональное образование планируют переименовать - 12.02.2026, ПРАЙМ

Среднее профессиональное образование планируют переименовать

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование". | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T11:47+0300

2026-02-12T11:47+0300

2026-02-12T11:47+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83195/80/831958082_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_29aa70f642e29959cf0793e1c75ca405.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование". Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. "Правительству РФ... рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", - следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

https://1prime.ru/20260129/legprom-867006160.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин