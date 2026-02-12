Среднее профессиональное образование планируют переименовать

https://1prime.ru/20260212/obrazovanie-867411663.html
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование". Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. "Правительству РФ... рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", - следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
