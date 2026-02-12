Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/obuchenie-867412418.html
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют - 12.02.2026, ПРАЙМ
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют
Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие конкретизацию мер поддержки, которые получают от заказчика... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:13+0300
2026-02-12T12:13+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/82/842968288_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_af212e07e06c80c0d2b21ce4f523209a.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие конкретизацию мер поддержки, которые получают от заказчика обучающиеся на целевом обучении. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. "Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе... конкретизацию мер поддержки, предоставляемых заказчиком целевого обучения гражданину в обязательном порядке в период получения им образования, включая меры материального стимулирования преимущественно в денежной форме (в том числе выплата стипендий), с указанием в договоре о целевом обучении порядка, сроков предоставления таких мер, их размеров", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, изменения должны устанавливать обязательства заказчика целевого обучения по участию в организации практической подготовки обучающегося, а также по его индивидуальному сопровождению в период получения им образования представителем заказчика целевого обучения или организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (наставником). Также президент поручил наделить правительство РФ полномочиями по установлению перечня органов и организаций, согласие на заключение договора о целевом обучении с которыми дает право гражданам быть принятыми на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты.
https://1prime.ru/20260212/proizvodstvo-867410767.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/82/842968288_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccad3df9a3dae3e14892e320b059dd41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
12:13 12.02.2026
 
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют

Путин поручил конкретизировать меры поддержки россиян на целевом обучении

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКадетский класс в московской школе
Кадетский класс в московской школе - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие конкретизацию мер поддержки, которые получают от заказчика обучающиеся на целевом обучении.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
В России внедрят массовое обучение бережливому производству
11:45
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе... конкретизацию мер поддержки, предоставляемых заказчиком целевого обучения гражданину в обязательном порядке в период получения им образования, включая меры материального стимулирования преимущественно в денежной форме (в том числе выплата стипендий), с указанием в договоре о целевом обучении порядка, сроков предоставления таких мер, их размеров", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, изменения должны устанавливать обязательства заказчика целевого обучения по участию в организации практической подготовки обучающегося, а также по его индивидуальному сопровождению в период получения им образования представителем заказчика целевого обучения или организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (наставником).
Также президент поручил наделить правительство РФ полномочиями по установлению перечня органов и организаций, согласие на заключение договора о целевом обучении с которыми дает право гражданам быть принятыми на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты.
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала