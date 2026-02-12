https://1prime.ru/20260212/obuchenie-867412418.html
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют
Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют
2026-02-12T12:13+0300
россия
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие конкретизацию мер поддержки, которые получают от заказчика обучающиеся на целевом обучении. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. "Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе... конкретизацию мер поддержки, предоставляемых заказчиком целевого обучения гражданину в обязательном порядке в период получения им образования, включая меры материального стимулирования преимущественно в денежной форме (в том числе выплата стипендий), с указанием в договоре о целевом обучении порядка, сроков предоставления таких мер, их размеров", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, изменения должны устанавливать обязательства заказчика целевого обучения по участию в организации практической подготовки обучающегося, а также по его индивидуальному сопровождению в период получения им образования представителем заказчика целевого обучения или организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (наставником). Также президент поручил наделить правительство РФ полномочиями по установлению перечня органов и организаций, согласие на заключение договора о целевом обучении с которыми дает право гражданам быть принятыми на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты.
