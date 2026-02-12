https://1prime.ru/20260212/obuchenie-867412418.html

Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют

Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют - 12.02.2026, ПРАЙМ

Меры поддержки россиян на целевом обучении конкретизируют

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие конкретизацию мер поддержки, которые получают от заказчика... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T12:13+0300

2026-02-12T12:13+0300

2026-02-12T12:13+0300

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84296/82/842968288_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_af212e07e06c80c0d2b21ce4f523209a.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие конкретизацию мер поддержки, которые получают от заказчика обучающиеся на целевом обучении. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года. "Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе... конкретизацию мер поддержки, предоставляемых заказчиком целевого обучения гражданину в обязательном порядке в период получения им образования, включая меры материального стимулирования преимущественно в денежной форме (в том числе выплата стипендий), с указанием в договоре о целевом обучении порядка, сроков предоставления таких мер, их размеров", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, изменения должны устанавливать обязательства заказчика целевого обучения по участию в организации практической подготовки обучающегося, а также по его индивидуальному сопровождению в период получения им образования представителем заказчика целевого обучения или организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении (наставником). Также президент поручил наделить правительство РФ полномочиями по установлению перечня органов и организаций, согласие на заключение договора о целевом обучении с которыми дает право гражданам быть принятыми на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты.

https://1prime.ru/20260212/proizvodstvo-867410767.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин