"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы

"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы

Достижение российскими войсками Днепра обеспечит им прямую дорогу к Одессе, об этом заявил американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктор в... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T07:35+0300

2026-02-12T07:35+0300

2026-02-12T07:35+0300

в мире

одесса

харьков

украина

вс рф

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Достижение российскими войсками Днепра обеспечит им прямую дорогу к Одессе, об этом заявил американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. "Когда они (Российские военные. — Прим. Ред.) дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже", — предупредил он. Аналитик отметил, что нынешняя ситуация создает для главы киевского режима безвыходное положение, что вынуждает его делать противоречивые заявления и выдвигать все больше условий. "Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", — заключил эксперт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что украинское руководство должно принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления ВС России. Песков подчеркнул, что продолжение конфликта несет опасность и не имеет смысла для Киева.

