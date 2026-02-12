Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы
"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Достижение российскими войсками Днепра обеспечит им прямую дорогу к Одессе, об этом заявил американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. "Когда они (Российские военные. — Прим. Ред.) дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже", — предупредил он. Аналитик отметил, что нынешняя ситуация создает для главы киевского режима безвыходное положение, что вынуждает его делать противоречивые заявления и выдвигать все больше условий. "Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", — заключил эксперт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что украинское руководство должно принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления ВС России. Песков подчеркнул, что продолжение конфликта несет опасность и не имеет смысла для Киева.
07:35 12.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Достижение российскими войсками Днепра обеспечит им прямую дорогу к Одессе, об этом заявил американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"Когда они (Российские военные. — Прим. Ред.) дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже", — предупредил он.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Сделки не будет": в США резко высказались после переговоров с Россией
26 января, 07:23
Аналитик отметил, что нынешняя ситуация создает для главы киевского режима безвыходное положение, что вынуждает его делать противоречивые заявления и выдвигать все больше условий.
"Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", — заключил эксперт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что украинское руководство должно принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления ВС России. Песков подчеркнул, что продолжение конфликта несет опасность и не имеет смысла для Киева.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию
29 января, 05:56
 
