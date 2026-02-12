https://1prime.ru/20260212/odessa-867406141.html
"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы
"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы
Достижение российскими войсками Днепра обеспечит им прямую дорогу к Одессе, об этом заявил американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктор в... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:35+0300
2026-02-12T07:35+0300
2026-02-12T07:35+0300
в мире
одесса
харьков
украина
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Достижение российскими войсками Днепра обеспечит им прямую дорогу к Одессе, об этом заявил американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. "Когда они (Российские военные. — Прим. Ред.) дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже", — предупредил он. Аналитик отметил, что нынешняя ситуация создает для главы киевского режима безвыходное положение, что вынуждает его делать противоречивые заявления и выдвигать все больше условий. "Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", — заключил эксперт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что украинское руководство должно принять решение и начать переговоры, так как возможности для самостоятельного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления ВС России. Песков подчеркнул, что продолжение конфликта несет опасность и не имеет смысла для Киева.
https://1prime.ru/20260126/peregovory-866899027.html
https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html
одесса
харьков
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, харьков, украина, вс рф
В мире, Одесса, ХАРЬКОВ, УКРАИНА, ВС РФ
"Близки к финалу": В США сделали экстренное заявление о судьбе Одессы
Доктороу: выход к Днепру откроет российским войскам прямой путь к Одессе