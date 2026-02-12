Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал ожидания россиянок по тратам на первое свидание - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/opros-867402239.html
Опрос показал ожидания россиянок по тратам на первое свидание
Опрос показал ожидания россиянок по тратам на первое свидание - 12.02.2026, ПРАЙМ
Опрос показал ожидания россиянок по тратам на первое свидание
На первое свидание достаточно потратить до двух тысяч рублей, так считают 40% россиянок, при этом 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей и лишь 8% не возражают | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T03:47+0300
2026-02-12T03:52+0300
бизнес
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402239.jpg?1770857529
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. На первое свидание достаточно потратить до двух тысяч рублей, так считают 40% россиянок, при этом 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей и лишь 8% не возражают против расходов выше этой суммы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Что касается первых свиданий, 40% респонденток считают, что для первого свидания достаточно потратить до 2 000 рублей, 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей на более серьезные мероприятия, такие как ужин в ресторане. При этом 8% респонденток не возражают против расходов от 5 000 рублей и более", - говорится в исследовании. Там отмечается, что в непростых экономических условиях многие россиянки пересматривают финансовые подходы в отношениях и свои ожидания от мужчин, что становится особенно актуальным в преддверии праздников, когда женщины традиционно ожидают особых подарков и внимания от партнеров. По данным исследования, 48% респонденток считают, что оплачивать первое свидание должен мужчина, при этом 23% полагают, что женщина может предложить оплатить счет, а 29% предпочитают делить расходы строго пополам. "Исследование показывает, что часть россиянок предпочитают сбалансированные финансовые отношения, но большинство опрошенных все еще ожидают, что мужчина возьмет на себя основную финансовую нагрузку. Это подтверждает актуальность тренда, продвигаемого соцсетями", - считает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. По ее словам, в условиях экономической турбулентности и роста цен женщины чаще склоняются к традиционным моделям, где финансовая поддержка партнера важна для стабильности отношений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
03:47 12.02.2026 (обновлено: 03:52 12.02.2026)
 
Опрос показал ожидания россиянок по тратам на первое свидание

"Выберу.ру": 40% россиянок считают, что для первого свидания достаточно двух тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. На первое свидание достаточно потратить до двух тысяч рублей, так считают 40% россиянок, при этом 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей и лишь 8% не возражают против расходов выше этой суммы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Что касается первых свиданий, 40% респонденток считают, что для первого свидания достаточно потратить до 2 000 рублей, 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей на более серьезные мероприятия, такие как ужин в ресторане. При этом 8% респонденток не возражают против расходов от 5 000 рублей и более", - говорится в исследовании.
Там отмечается, что в непростых экономических условиях многие россиянки пересматривают финансовые подходы в отношениях и свои ожидания от мужчин, что становится особенно актуальным в преддверии праздников, когда женщины традиционно ожидают особых подарков и внимания от партнеров.
По данным исследования, 48% респонденток считают, что оплачивать первое свидание должен мужчина, при этом 23% полагают, что женщина может предложить оплатить счет, а 29% предпочитают делить расходы строго пополам.
"Исследование показывает, что часть россиянок предпочитают сбалансированные финансовые отношения, но большинство опрошенных все еще ожидают, что мужчина возьмет на себя основную финансовую нагрузку. Это подтверждает актуальность тренда, продвигаемого соцсетями", - считает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.
По ее словам, в условиях экономической турбулентности и роста цен женщины чаще склоняются к традиционным моделям, где финансовая поддержка партнера важна для стабильности отношений.
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала