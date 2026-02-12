Опрос показал ожидания россиянок по тратам на первое свидание

https://1prime.ru/20260212/opros-867402239.html

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. На первое свидание достаточно потратить до двух тысяч рублей, так считают 40% россиянок, при этом 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей и лишь 8% не возражают против расходов выше этой суммы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Что касается первых свиданий, 40% респонденток считают, что для первого свидания достаточно потратить до 2 000 рублей, 35% рассматривают сумму до 5 000 рублей на более серьезные мероприятия, такие как ужин в ресторане. При этом 8% респонденток не возражают против расходов от 5 000 рублей и более", - говорится в исследовании. Там отмечается, что в непростых экономических условиях многие россиянки пересматривают финансовые подходы в отношениях и свои ожидания от мужчин, что становится особенно актуальным в преддверии праздников, когда женщины традиционно ожидают особых подарков и внимания от партнеров. По данным исследования, 48% респонденток считают, что оплачивать первое свидание должен мужчина, при этом 23% полагают, что женщина может предложить оплатить счет, а 29% предпочитают делить расходы строго пополам. "Исследование показывает, что часть россиянок предпочитают сбалансированные финансовые отношения, но большинство опрошенных все еще ожидают, что мужчина возьмет на себя основную финансовую нагрузку. Это подтверждает актуальность тренда, продвигаемого соцсетями", - считает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. По ее словам, в условиях экономической турбулентности и роста цен женщины чаще склоняются к традиционным моделям, где финансовая поддержка партнера важна для стабильности отношений.

