https://1prime.ru/20260212/orban-867419541.html
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана - 12.02.2026, ПРАЙМ
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T15:07+0300
2026-02-12T15:07+0300
2026-02-12T15:07+0300
россия
украина
киев
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
politico
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз. "Вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты", — заявил он в соцсети X.Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для частичного предоставления Украине членства в сообществе к 2027 году. В рамках этого плана предполагается обойти вето Венгрии, рассчитывая на то, что Орбан может потерпеть поражение на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отметил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборный процесс в Венгрии, чтобы привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку финансов из Венгрии украинскому режиму и ускорит процесс вступления Украины в ЕС. В результате украинский посол был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии пригласили в МИД Украины в Киеве.
https://1prime.ru/20260212/vengriya-867406406.html
https://1prime.ru/20260211/orban--867377159.html
украина
киев
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a971e1d54fd57ecbf5cd683793fcad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, politico, мид, ес
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Politico, МИД, ЕС
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана
Орбан: Зеленский не может диктовать условия вступления Украины к ЕС