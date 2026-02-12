Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/orban-867419541.html
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана - 12.02.2026, ПРАЙМ
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T15:07+0300
2026-02-12T15:07+0300
россия
украина
киев
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
politico
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз. "Вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты", — заявил он в соцсети X.Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для частичного предоставления Украине членства в сообществе к 2027 году. В рамках этого плана предполагается обойти вето Венгрии, рассчитывая на то, что Орбан может потерпеть поражение на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отметил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборный процесс в Венгрии, чтобы привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку финансов из Венгрии украинскому режиму и ускорит процесс вступления Украины в ЕС. В результате украинский посол был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии пригласили в МИД Украины в Киеве.
https://1prime.ru/20260212/vengriya-867406406.html
https://1prime.ru/20260211/orban--867377159.html
украина
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a971e1d54fd57ecbf5cd683793fcad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, politico, мид, ес
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Politico, МИД, ЕС
15:07 12.02.2026
 
Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана

Орбан: Зеленский не может диктовать условия вступления Украины к ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз.
"Вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты", — заявил он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Орбан дерзко подшутил над Украиной
07:50
Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для частичного предоставления Украине членства в сообществе к 2027 году. В рамках этого плана предполагается обойти вето Венгрии, рассчитывая на то, что Орбан может потерпеть поражение на выборах в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отметил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборный процесс в Венгрии, чтобы привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку финансов из Венгрии украинскому режиму и ускорит процесс вступления Украины в ЕС. В результате украинский посол был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии пригласили в МИД Украины в Киеве.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Орбан раскритиковал план ЕС частично принять Украину
Вчера, 11:51
 
РОССИЯУКРАИНАКиевВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоPoliticoМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала