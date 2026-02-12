https://1prime.ru/20260212/orban-867419541.html

Дерзкое требование Зеленского вызвало жесткую реакцию Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз. | 12.02.2026

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на требования Владимира Зеленского относительно быстрого вхождения Украины в Европейский Союз. "Вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты", — заявил он в соцсети X.Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов для частичного предоставления Украине членства в сообществе к 2027 году. В рамках этого плана предполагается обойти вето Венгрии, рассчитывая на то, что Орбан может потерпеть поражение на выборах в апреле. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее отметил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в предвыборный процесс в Венгрии, чтобы привести к власти оппозиционное правительство, которое поддержит отправку финансов из Венгрии украинскому режиму и ускорит процесс вступления Украины в ЕС. В результате украинский посол был вызван в венгерский МИД, а на следующий день посла Венгрии пригласили в МИД Украины в Киеве.

