Песков оценил товарооборот России и США - 12.02.2026
Песков оценил товарооборот России и США
Песков оценил товарооборот России и США
2026-02-12T13:30+0300
2026-02-12T13:30+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. У РФ и США в данный момент нет особого товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос не боится ли Кремль эскалации на фоне ввода пошлин США в отношении стран, кто будет сотрудничать с Кубой по поставкам нефти. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
13:30 12.02.2026
 
Песков оценил товарооборот России и США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. У РФ и США в данный момент нет особого товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос не боится ли Кремль эскалации на фоне ввода пошлин США в отношении стран, кто будет сотрудничать с Кубой по поставкам нефти.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Заголовок открываемого материала