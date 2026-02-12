Песков оценил товарооборот России и США

https://1prime.ru/20260212/peskov-867415294.html
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. У РФ и США в данный момент нет особого товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос не боится ли Кремль эскалации на фоне ввода пошлин США в отношении стран, кто будет сотрудничать с Кубой по поставкам нефти. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
