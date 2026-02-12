Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам

https://1prime.ru/20260212/peskov-867415810.html

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу Max доступной альтернативой другим мессенджерам. "Max - это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И она (эта альтернатива - ред.) доступна на рынке для граждан", - сказал он журналистам. Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.

