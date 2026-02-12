Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам - 12.02.2026
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам - 12.02.2026, ПРАЙМ
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу Max доступной альтернативой другим мессенджерам. | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу Max доступной альтернативой другим мессенджерам. "Max - это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И она (эта альтернатива - ред.) доступна на рынке для граждан", - сказал он журналистам. Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Новости
технологии, рф, дмитрий песков
Технологии, РФ, Дмитрий Песков
13:39 12.02.2026
 
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам

Песков: платформа MAX является доступной альтернативой другим мессенджерам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу Max доступной альтернативой другим мессенджерам.
"Max - это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И она (эта альтернатива - ред.) доступна на рынке для граждан", - сказал он журналистам.
Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
