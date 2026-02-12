Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал повышение тарифов ЖКХ
Песков прокомментировал повышение тарифов ЖКХ
Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты обратились к Пескову с вопросом о повышении в некоторых случаях тарифов ЖКХ в полтора-два раза. "Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль.
13:41 12.02.2026
 
Песков прокомментировал повышение тарифов ЖКХ

Песков: повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким

© РИА Новости . Михаил Мордасов
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты обратились к Пескову с вопросом о повышении в некоторых случаях тарифов ЖКХ в полтора-два раза.
"Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам.
Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Володин призвал взять тарифы ЖКХ под особый контроль
Вчера, 15:32
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
