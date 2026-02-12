https://1prime.ru/20260212/peskov-867415941.html
Песков прокомментировал повышение тарифов ЖКХ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты обратились к Пескову с вопросом о повышении в некоторых случаях тарифов ЖКХ в полтора-два раза. "Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль.
