Песков назвал рост тарифов ЖКХ важной темой

Рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ будут внимательно следить за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ будут внимательно следить за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о том, считается ли резкое повышение стоимости коммунальных услуг обоснованным. "Практика разбора обращений граждан и на прямой линии, и таких массовых обращений граждан - она научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль
