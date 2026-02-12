https://1prime.ru/20260212/peskov-867416087.html

Песков назвал рост тарифов ЖКХ важной темой

2026-02-12T13:44+0300

россия

рф

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рост тарифов ЖКХ является важной темой, власти РФ будут внимательно следить за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о том, считается ли резкое повышение стоимости коммунальных услуг обоснованным. "Практика разбора обращений граждан и на прямой линии, и таких массовых обращений граждан - она научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль

рф

2026

