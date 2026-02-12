https://1prime.ru/20260212/pitanie-867424459.html

Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль

Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль - 12.02.2026, ПРАЙМ

Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роспотребнадзор взять на особый контроль вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T17:46+0300

2026-02-12T17:46+0300

2026-02-12T17:46+0300

общество

рф

леонид слуцкий

михаил мишустин

лдпр

роспотребнадзор

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/76071/55/760715569_0:207:2821:1794_1920x0_80_0_0_b2e4e64f27672c0fa19ad9d9c9b9a6c3.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роспотребнадзор взять на особый контроль вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. "Случаи отравления, случившиеся в ряде регионов в школах и детских садах, требуют более активной роли Роспотребнадзора. И не тогда, когда случилось, а так, чтобы не случилось. Нельзя допустить, чтобы дети получали некачественное питание. Да, родительские комитеты держат этот вопрос на контроле, но их права в школе и в садах ограничены. Качественное питание - это значимая сегодня мера поддержки семей. Я попросил взять этот вопрос на особый контроль", - сказал РИА Новости Слуцкий по итогам встречи с Мишустиным. По его мнению, качественное питание - это значимая мера поддержки семей. Парламентарий отметил, что возможности контроля качества предоставляемого школьникам и дошкольникам питания со стороны родительских комитетов ограничены, поэтому необходим дополнительный контроль данного вопроса со стороны Роспотребнадзора. Слуцкий также напомнил, что ЛДПР регулярно предлагает инициативы по улучшению условий для учащихся образовательных учреждений. По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме уже предложила ввести бесплатное горячее питание для всех учащихся 5-11 классов вне зависимости от дохода их семей. Кроме того, партия выступает за введение единого федерального стандарта расчета подушевого финансирования, чтобы гарантировать ученикам во всех регионах страны равные условия для получения школьного образования.

https://1prime.ru/20251013/pitanie-863455398.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, леонид слуцкий, михаил мишустин, лдпр, роспотребнадзор, госдума