https://1prime.ru/20260212/pitanie-867424459.html
Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль
Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль - 12.02.2026, ПРАЙМ
Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роспотребнадзор взять на особый контроль вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:46+0300
2026-02-12T17:46+0300
2026-02-12T17:46+0300
общество
рф
леонид слуцкий
михаил мишустин
лдпр
роспотребнадзор
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76071/55/760715569_0:207:2821:1794_1920x0_80_0_0_b2e4e64f27672c0fa19ad9d9c9b9a6c3.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роспотребнадзор взять на особый контроль вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. "Случаи отравления, случившиеся в ряде регионов в школах и детских садах, требуют более активной роли Роспотребнадзора. И не тогда, когда случилось, а так, чтобы не случилось. Нельзя допустить, чтобы дети получали некачественное питание. Да, родительские комитеты держат этот вопрос на контроле, но их права в школе и в садах ограничены. Качественное питание - это значимая сегодня мера поддержки семей. Я попросил взять этот вопрос на особый контроль", - сказал РИА Новости Слуцкий по итогам встречи с Мишустиным. По его мнению, качественное питание - это значимая мера поддержки семей. Парламентарий отметил, что возможности контроля качества предоставляемого школьникам и дошкольникам питания со стороны родительских комитетов ограничены, поэтому необходим дополнительный контроль данного вопроса со стороны Роспотребнадзора. Слуцкий также напомнил, что ЛДПР регулярно предлагает инициативы по улучшению условий для учащихся образовательных учреждений. По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме уже предложила ввести бесплатное горячее питание для всех учащихся 5-11 классов вне зависимости от дохода их семей. Кроме того, партия выступает за введение единого федерального стандарта расчета подушевого финансирования, чтобы гарантировать ученикам во всех регионах страны равные условия для получения школьного образования.
https://1prime.ru/20251013/pitanie-863455398.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76071/55/760715569_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_440114463f85754e4b9efd6a11238e37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, леонид слуцкий, михаил мишустин, лдпр, роспотребнадзор, госдума
Общество , РФ, Леонид Слуцкий, Михаил Мишустин, ЛДПР, Роспотребнадзор, Госдума
Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль
Слуцкий призвал взять качество питания в школах и детсадах на особый контроль
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал Роспотребнадзор взять на особый контроль вопрос качества питания в дошкольных и школьных учреждениях.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в четверг встретился с депутатами думской фракции ЛДПР
в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме
.
Питание в саратовских сельских школах станет бесплатным
"Случаи отравления, случившиеся в ряде регионов в школах и детских садах, требуют более активной роли Роспотребнадзора
. И не тогда, когда случилось, а так, чтобы не случилось. Нельзя допустить, чтобы дети получали некачественное питание. Да, родительские комитеты держат этот вопрос на контроле, но их права в школе и в садах ограничены. Качественное питание - это значимая сегодня мера поддержки семей. Я попросил взять этот вопрос на особый контроль", - сказал РИА Новости Слуцкий
по итогам встречи с Мишустиным.
По его мнению, качественное питание - это значимая мера поддержки семей. Парламентарий отметил, что возможности контроля качества предоставляемого школьникам и дошкольникам питания со стороны родительских комитетов ограничены, поэтому необходим дополнительный контроль данного вопроса со стороны Роспотребнадзора.
Слуцкий также напомнил, что ЛДПР регулярно предлагает инициативы по улучшению условий для учащихся образовательных учреждений. По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме уже предложила ввести бесплатное горячее питание для всех учащихся 5-11 классов вне зависимости от дохода их семей. Кроме того, партия выступает за введение единого федерального стандарта расчета подушевого финансирования, чтобы гарантировать ученикам во всех регионах страны равные условия для получения школьного образования.