Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/platezhi-867384214.html
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке - 12.02.2026, ПРАЙМ
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Облигации могут использоваться не только как инструмент сохранения капитала, но и как источник регулярного дохода для покрытия обязательных платежей, включая... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T02:02+0300
2026-02-12T02:02+0300
финансы
недвижимость
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Облигации могут использоваться не только как инструмент сохранения капитала, но и как источник регулярного дохода для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и коммунальные расходы, рассказала агентству “Прайм” экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.Механизм работы облигаций достаточно прост: инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонные выплаты — проценты, которые эмитент выплачивает держателю облигаций, как правило, два раза в год. Размер купона чаще всего фиксирован, а при погашении облигация возвращается по номиналу, обычно 1 000 рублей, независимо от цены покупки. Это позволяет заранее рассчитать будущий денежный поток.Купонные выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, а налог на доход по российским облигациям удерживает брокер, что снижает административную нагрузку на инвестора. Полученные средства можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.Гогаладзе привела пример из собственной практики. Имея две ипотеки с общей задолженностью 5,2 миллиона рублей и свободные 4 миллиона рублей, она инвестировала эти средства в облигации федерального займа с погашением в 2041 году — одновременно с окончанием ипотечных кредитов. Купонный доход по портфелю составляет около 520 тысяч рублей в год, что практически полностью покрывает ежемесячные ипотечные платежи. По завершении срока инвестор получит номинальную стоимость облигаций, что, по расчетам, позволит остаться в финансовом плюсе."В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. Это позволяет заранее понимать, что к моменту завершения ипотечного срока у меня сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал. По сути, две квартиры были приобретены примерно за 15% их рыночной стоимости", — указала эксперт.При наличии льготной ипотеки — военной, семейной, сельской или IT — с пониженной ставкой около 6% инвестиции в облигации становятся особенно эффективными. При доходности облигаций на уровне 14% разница между стоимостью кредита и доходом от инвестиций формирует положительный финансовый результат примерно в 8%, при этом обе ставки фиксируются на весь срок. Чем выше объем инвестируемых средств при низкой кредитной нагрузке, тем значительнее итоговый эффект, заключила экономист.
https://1prime.ru/20260205/zhile-867127770.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, недвижимость, банки
Финансы, Недвижимость, Банки
02:02 12.02.2026
 
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке

Гогаладзе: купонные выплаты по облигациям позволят гасить платежи по ипотеке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Облигации могут использоваться не только как инструмент сохранения капитала, но и как источник регулярного дохода для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и коммунальные расходы, рассказала агентству “Прайм” экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.
Кухня в новой квартире - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Когда могут отнять единственное жилье даже без ипотеки
5 февраля, 02:02
Механизм работы облигаций достаточно прост: инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонные выплаты — проценты, которые эмитент выплачивает держателю облигаций, как правило, два раза в год. Размер купона чаще всего фиксирован, а при погашении облигация возвращается по номиналу, обычно 1 000 рублей, независимо от цены покупки. Это позволяет заранее рассчитать будущий денежный поток.
Купонные выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, а налог на доход по российским облигациям удерживает брокер, что снижает административную нагрузку на инвестора. Полученные средства можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.
Гогаладзе привела пример из собственной практики. Имея две ипотеки с общей задолженностью 5,2 миллиона рублей и свободные 4 миллиона рублей, она инвестировала эти средства в облигации федерального займа с погашением в 2041 году — одновременно с окончанием ипотечных кредитов. Купонный доход по портфелю составляет около 520 тысяч рублей в год, что практически полностью покрывает ежемесячные ипотечные платежи. По завершении срока инвестор получит номинальную стоимость облигаций, что, по расчетам, позволит остаться в финансовом плюсе.
"В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. Это позволяет заранее понимать, что к моменту завершения ипотечного срока у меня сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал. По сути, две квартиры были приобретены примерно за 15% их рыночной стоимости", — указала эксперт.
При наличии льготной ипотеки — военной, семейной, сельской или IT — с пониженной ставкой около 6% инвестиции в облигации становятся особенно эффективными. При доходности облигаций на уровне 14% разница между стоимостью кредита и доходом от инвестиций формирует положительный финансовый результат примерно в 8%, при этом обе ставки фиксируются на весь срок. Чем выше объем инвестируемых средств при низкой кредитной нагрузке, тем значительнее итоговый эффект, заключила экономист.
 
ФинансыНедвижимостьБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала