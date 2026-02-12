https://1prime.ru/20260212/platezhi-867384214.html

Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Облигации могут использоваться не только как инструмент сохранения капитала, но и как источник регулярного дохода для покрытия обязательных платежей, включая ипотеку, кредиты и коммунальные расходы, рассказала агентству “Прайм” экономист и основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.Механизм работы облигаций достаточно прост: инвестор покупает долговые бумаги через брокера и получает купонные выплаты — проценты, которые эмитент выплачивает держателю облигаций, как правило, два раза в год. Размер купона чаще всего фиксирован, а при погашении облигация возвращается по номиналу, обычно 1 000 рублей, независимо от цены покупки. Это позволяет заранее рассчитать будущий денежный поток.Купонные выплаты автоматически зачисляются на брокерский счет, а налог на доход по российским облигациям удерживает брокер, что снижает административную нагрузку на инвестора. Полученные средства можно направлять на регулярные обязательные платежи, формируя предсказуемый источник пассивного дохода.Гогаладзе привела пример из собственной практики. Имея две ипотеки с общей задолженностью 5,2 миллиона рублей и свободные 4 миллиона рублей, она инвестировала эти средства в облигации федерального займа с погашением в 2041 году — одновременно с окончанием ипотечных кредитов. Купонный доход по портфелю составляет около 520 тысяч рублей в год, что практически полностью покрывает ежемесячные ипотечные платежи. По завершении срока инвестор получит номинальную стоимость облигаций, что, по расчетам, позволит остаться в финансовом плюсе."В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. Это позволяет заранее понимать, что к моменту завершения ипотечного срока у меня сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал. По сути, две квартиры были приобретены примерно за 15% их рыночной стоимости", — указала эксперт.При наличии льготной ипотеки — военной, семейной, сельской или IT — с пониженной ставкой около 6% инвестиции в облигации становятся особенно эффективными. При доходности облигаций на уровне 14% разница между стоимостью кредита и доходом от инвестиций формирует положительный финансовый результат примерно в 8%, при этом обе ставки фиксируются на весь срок. Чем выше объем инвестируемых средств при низкой кредитной нагрузке, тем значительнее итоговый эффект, заключила экономист.

